У той же час в економіці України функціонує багато сірих і чорних схем з ухилення від сплати податків. Експерти зазначають, що ліквідація таких схем дозволила б приносити у бюджет 60 мільярдів щорічно.

"За логікою авторів законопроєкту, якщо цей закон буде прийнятий, то в бюджет надійде близько 50 мільярдів гривень. Але що робити бізнесу, який і так платив усі податки? Не зважаючи на пандемію, не зважаючи на кризу, не зважаючи на все інше, вони зараз будуть змушені платити ще більше. Це однозначно буде дуже поганим знаком для усіх потенційних інвесторів, для експертів міжнародних, як працюють з економікою. Ми точно від цього не виграємо", – зазначив політичний експерт Петро Охотін.

Експерти зазначають, що збільшити податкові надходження можна в інший та ефективніший спосіб – ліквідувавши корупційні схеми на ринку нафтопродуктів і тютюну, під час імпорту електроніки та експорту агропродукції. Економісти підрахували, що лише через нелегальне виробництво нафтопродуктів бюджет торік недоотримав 19 мільярдів гривень у вигляді акцизів та ПДВ, а вже цього року ця сума може зрости до 22 мільярдів.

"Якщо ми говоримо про сірі нафтопродукти, то це і втрата у економіці країни, і відхід грошей невідомо кому. Дуже часто такі сфери мають стосунки з РФ та Білорусією. Тобто з країнами, які мають свої інтереси. Виходить, що це ще й загроза національній безпеці", – пояснив політичний експерт Петро Охотін.

Тож експерти радять урядовцям переключити увагу на "тіньовиків", а не тих, хто веде бізнес відкрито і вкладає значні гроші у розвиток економіки.