Мариуполь находится в окружении. В частности, сегодня россияне подло вели огонь по тому направлению, по которому должны были эвакуировать людей.
Темы Из Волновахи и окрестных поселков эвакуировали только 400 жителей
Общаясь с горожанами и защитниками, представители Национальной полиции разъясняли опасности выезда из города и информировали об отсутствии гарантий со стороны оккупанта. Призвали оставаться дома, желательно в убежищах.
Что следует знать:
- Уже десятый день русские оккупационные войска обстреливают гражданское население, уничтожают инфраструктуру, убивают людей.
- Украинские защитники продолжают защищать Мариуполь от неприятеля и обещают продолжать бороться.
Россияне, Гаагский трибунал – это слишком мягко! За ваши преступления против украинского народа – гореть вам в аду,
– заявили в ООС.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!