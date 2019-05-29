21:45
29 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Тимати будет одевать опрышников Кожугета
      Вєсті Кремля
      22:15, 28 мая
      Вести.UA: "Пьяный" Мосийчук в эфире. Новая драма между Зеленским и Порошенко
      Вєсті.UA
      21:09, сегодня
      Сколько зарабатывает олигарх Фирташ на заводе-гиганте и кто из чиновников ему помогает
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Вместо мента и горе-министра начальником УГО стал "киборг"

      1144 Читати новину українською
      Алексей Оцерклевич
      Алексей Оцерклевич

      Алексей Оцерклевич вместо Валерия Гелетея – о такой рокировке в руководстве Управления госохраны даже умеренные "порохоботы" не смогут сказать ничего плохого (а для непомерных все не так – даже поездка президента Зеленского не в камуфляже на фронт или на львовскую шахту, где погибло "всего" 2 человека).

      Легендарный "киборг" с позывным "Купол" – бывший заместитель командира 1-й батальонно-тактической группы 93-й механизированной бригады, которая 5 месяцев воевала в Песках, но знаменита бригада, конечно, тем, что мужественно обороняла Донецкий аэропорт (правда, до сих пор непонятно ради чего им был отдан такой приказ предыдущим верховным главнокомандующим, стоивший очень многих жизней).

      И вот теперь Алексей Оцерклевич будет руководить охраной высших должностных лиц государства, включая президента, вместо Валерия Гелетея, бывшего киевского УБОПовца, зятя вице-премьера времён Лазаренко – Василия Дурдинца. Его стремительная и ничем объективно не оправданная карьера в УБОПе породила в милиции поговорку "не имей сто друзей, а женись как Гелетей".

      Но самая тёмная часть биографии Гелетея – его руководство министерством обороны в разгар войны, когда мы колоссальными темпами теряли территории, а главное – людей. Самая страшная и до сих пор нераскрытая тайна, в которой Гелетей замешан в первую очередь – это история "Иловайского котла". В результате тогдашний президент спрятал Гелетея от возмущения военных – перевёл из Минобороны в УГО. Если за прошедшие годы дело по Иловайску ещё не развалили окончательно, то в суде мы узнаем очень много о реальных полководческих талантах "мента" Гелетея.

      Впрочем, Оцерклевичу пытались вменить в вину то, что он дважды контактировал с покойным боевиком "Моторолой". Обвинения появились в те времена, когда начались гонения на настоящих волонтёров, добровольцев и реальных героев жестокой российско-украинской войны, стыдливо и несправедливо названной "АТО".

      У настоящих "киборгов", прошедших ад в ДАП, вопросов к "Куполу" по этому поводу не было и нет, а на вопросы журналиста Юрий Бутусова по этому поводу сам Оцерклевич ответил ещё в 2015 году: "С "Моторолой" было две встречи. Первый раз мы встречались, когда надо было осуществить ротацию бойцов в новом терминале. Нас снимали российские телеканалы и у меня не было других вариантов заменить наши подразделения свежими бойцами. А как ещё? У нас же был запрет открывать огонь, при этом противник окружил аэропорт. Второй случай был через несколько дней, когда в новом терминале танки противника прямой наводкой накрыли наш склад боеприпасов. Там тоже была 93-я. Боекомплект остался небольшой, а там бери их голыми руками. При этом официально соблюдается перемирие, терминал окружён, и сносить блок-пост "Моторолы" под Песками огнём я не имею права. Приказ. Война она как бы в одном новом терминале. Там можно стрелять, а у нас нельзя стрелять. А ребята просят помощи. Что делать? Я поехал сам. Я лично вышел на переговоры с "Моторолой". Это снова вызвало ажиотаж, телекамеры. Пока мы разговаривали, и нашу беседу снимали, две машины с боеприпасами проехали с другой стороны незаметно для противника и без досмотра. Камеры выключили, и "Моторола" начал "наезжать", мол, почему посмели без досмотра направить машины, сейчас мы тебя заберём в плен. Пришлось выходить на связь с командованием, если бы меня не отпустили, то наши накрыли бы этот блок-пост артиллерией. У меня здесь в Песках и в терминале ни у кого никаких вопросов по этому поводу не возникло – все знали, зачем и что я сделал, так что были только благодарности. У начальства тоже никаких претензий. Это был мой личный риск и моя личная инициатива, и мне, конечно, могло не повезти... Но главное – был результат. А результат уважают. Я тогда, конечно, не мог рассказать о своих мотивах – ведь перемирие продолжалось. А потом началась битва, и уже не до того было...".

      blog_ava
      Ждем сигнала от Зеленского, – РФ внезапно захотела лучших отношений с Украиной
      сегодня
      1710
      Теги: Новости Украины Новости политики Киборги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      сегодня , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 193
      Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      28 мая , 20:03 Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      Інна Жолобович 1179
      Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      28 мая , 18:33 Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 668
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 мая , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 251
      Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      28 мая , 17:59 Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      820
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук