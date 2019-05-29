Замість мента і горе-міністра начальником УДО став "кіборг"

Олексій Оцерклевич замість Валерія Гелетея – про таку рокіровку в керівництві Управління держохорони навіть помірні "порохоботи" не зможуть сказати нічого поганого (а для непомірних все не так – навіть поїздка президента Зеленського не в камуфляжі на фронт або на львівську шахту, де загинуло "всього" 2 людини ).

Легендарний "кіборг" з позивним "Купол" – колишній заступник командира 1-ї батальйонно-тактичної групи 93-ї механізованої бригади, яка 5 місяців воювала в Пісках. Але знаменита бригада, звичайно, тим, що мужньо обороняла Донецький аеропорт (правда, досі незрозуміло, заради чого їм був відданий такий наказ попереднім верховним головнокомандувачем, що коштував дуже багатьох життів).

І ось тепер Олексій Оцерклевич керуватиме охороною вищих посадових осіб держави, включно з президентом, замість Валерія Гелетея – колишнього київського УБОЗівця, зятя віце-прем'єра часів Лазаренка Василя Дурдинця. Його стрімка і нічим об'єктивно не виправдана кар'єра в УБОЗі породила в міліції приказку "не май сто друзів, а одружуйся, як Гелетей".

Але найтемніша частина біографії Гелетея – його керівництво Міністерством оборони в розпал війни, коли ми колосальними темпами втрачали території, а головне – людей. Найстрашніша і досі нерозкрита таємниця, в якій Гелетей замішаний в першу чергу – це історія "Іловайського котла". В результаті тодішній президент сховав Гелетея від обурення військових – перевів з Міноборони в УДО. Якщо за минулі роки справу за Іловайськ ще не розвалили остаточно, то в суді ми дізнаємося дуже багато про реальні полководницькі таланти "мента" Гелетея.

Втім, Оцерклевичу намагалися поставити в провину те, що він двічі контактував з покійним бойовиком "Моторолою". Звинувачення з'явилися в ті часи, коли почалися гоніння на справжніх волонтерів, добровольців і реальних героїв жорстокої російсько-української війни, сором'язливо і несправедливо названої "АТО".

У справжніх "кіборгів", які пройшли пекло в ДАП, питань до "Купола" з цього приводу не було і немає, а на питання журналіста Юрія Бутусова з цього приводу сам Оцерклевич відповів ще в 2015 році: "З "Моторолою" було дві зустрічі. Перший раз ми зустрічалися, коли треба було здійснити ротацію бійців в новому терміналі. Нас знімали російські телеканали, і у мене не було інших варіантів замінити наші підрозділи свіжими бійцями. А як ще? У нас же була заборона відкривати вогонь, при цьому противник оточив аеропорт. Другий випадок був через кілька днів, коли в новому терміналі танки противника прямою наводкою накрили наш склад боєприпасів. Там теж була 93-тя. Боєкомплект залишився невеликий, а там бери їх голими руками. При цьому офіційно дотримується перемир'я, термінал оточений, і зносити блокпост "Мотороли" під Пісками вогнем я не маю права. Наказ. Війна вона як би в одному новому терміналі. Там можна стріляти, а у нас не можна стріляти. А хлопці просять допомоги. Що робити? Я поїхав сам. Я особисто вийшов на переговори з "Моторолою". Це знову викликало ажіотаж, телекамери. Поки ми розмовляли, і нашу бесіду знімали, дві машини з боєприпасами проїхали з іншого боку непомітно для противника і без огляду. Камери вимкнули, і "Моторола" почав "наїжджати", мовляв, чому посміли без огляду направити машини, зараз ми тебе заберемо в полон. Довелося виходити на зв'язок з командуванням, якби мене не відпустили, то наші накрили б цей блокпост артилерією. У мене тут в Пісках і в терміналі ні у кого ніяких питань з цього приводу не виникло – всі знали, навіщо і що я зробив, так що були лише подяки. У начальства теж ніяких претензій. Це був мій особистий ризик і моя особиста ініціатива, і мені, звичайно, могло не пощастити ... Але головне – був результат. А результат поважають. Я тоді, звичайно, не міг розповісти про свої мотиви, адже перемир'я тривало. А потім почалася битва, і вже не до того було..."