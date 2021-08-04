О мощных военных учениях США говорится в заявлении флота. Там отметили, что тренировки пройдут в 17 часовых поясах.

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Масштабные учения американских ВМС

В учениях Large Scale Exercise 2021 принимают участие 36 кораблей, в том числе авианосец USS Mount Whitney, а также подводные лодки. Учения предусматривают тренировки в тактических и стратегических действиях.

LSE 2021 – это первые крупномасштабные морские и десантные учения, проведенные после учений НАТО Ocean Venture, начатых в 1981 году во время Холодной войны,

– говорится в заявлении.

Во флоте также отметили, что тренировки одновременно продемонстрируют решимость НАТО и смоделируют новые морские возможности Соединенных Штатов.

В них примут участие команды корпуса морской пехоты, экспедиционные силы морской пехоты и тому подобное. Длится учения будут с 3 по 16 августа.

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