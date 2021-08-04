О мощных военных учениях США говорится в заявлении флота. Там отметили, что тренировки пройдут в 17 часовых поясах.
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Масштабные учения американских ВМС
В учениях Large Scale Exercise 2021 принимают участие 36 кораблей, в том числе авианосец USS Mount Whitney, а также подводные лодки. Учения предусматривают тренировки в тактических и стратегических действиях.
LSE 2021 – это первые крупномасштабные морские и десантные учения, проведенные после учений НАТО Ocean Venture, начатых в 1981 году во время Холодной войны,
– говорится в заявлении.
Во флоте также отметили, что тренировки одновременно продемонстрируют решимость НАТО и смоделируют новые морские возможности Соединенных Штатов.
В них примут участие команды корпуса морской пехоты, экспедиционные силы морской пехоты и тому подобное. Длится учения будут с 3 по 16 августа.
Что известно о шестом флоте ВМС США
- Штаб-квартира 6-го флота США расположена в Неаполе, сам он дислоцируется в Средиземном море.
- Флот проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто совместно с союзными и межведомственными партнерами.