Про потужні військові навчання Сполучених Штатів йдеться у заяві флоту. Там зазначили, що тренування відбудуться в 17 часових поясах.

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Масштабні навчання американських ВМС

У навчаннях Large Scale Exercise 2021 беруть участь 36 кораблів, зокрема авіаносець USS Mount Whitney, а також підводні човни. Навчання передбачають тренування в тактичних і стратегічних діях.

LSE 2021 – це перші великомасштабні морські та десантні навчання, проведені після навчань НАТО Ocean Venture, початих в 1981 році під час Холодної війни,

– йдеться у заяві.

У флоті також наголосили, що тренування одночасно продемонструють рішучість НАТО і змоделюють нові морські можливості Сполучених Штатів.

У них братимуть участь команди корпусу морської піхоти, експедиційні сили морської піхоти тощо. Триватимуть навчання з 3 по 16 серпня.

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