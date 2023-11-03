Сенат США одобрил кандидатуру адмирала Лизы Франкетти на должность руководителя Военно-морских сил США. Она стала первой женщиной на этом посту и первой членом Объединенного комитета начальников штабов.

Смотрите также Белый дом отреагировал на статью Залужного

Ее предшественник ушел в отставку

Ранее Франкетти была директором по стратегии, планам и политике с 2020 по 2022 год, вторым заместителем начальника военно-морских операций по развитию боевых действий в 2020 году и командующего Шестого флота США с 2018 по 2020 год.

Предшественник Франкетти адмирал Майк Гилдей ушел в отставку за выслугой лет.

Кроме того, Сенат США также одобрил кандидатуру генерала Дэвида Олвина на должность главы Военно-воздушных сил США. Человек пилот с боевым опытом.

Кандидатуру Франкетти предложил Байден