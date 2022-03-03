Нардеп Алексей Гончаренко подчеркнул, что корабль был небоеспособным. С демонтированным оружием он якобы стоял в порту, ожидая ремонта. Официальной информации о затоплении "Сагайдачного" пока нет.
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"После победы поднимем", – добавил нардеп, опубликовав вероятное фото фрегата.
Вероятно, подтопленный "Гетман Сагайдачный" / Фото с телеграмм-канала Алексея Гончаренко
Что известно о "Гетмане Сагайдачном"
Лучший военный корабль независимой Украины имеет пять дизель-генераторов по 500 киловатт и четыре турбины. Общая мощность корабля составляла 56 тысяч "лошадок", а его максимальная скорость – 32 морских узла, то есть около 60 километров в час.
По меркам авто – не много. Но поверьте мне, человеку, который 15 лет на флоте: когда эта махина плывет с такой скоростью, дух захватывает, – делился заместитель командира корабля Владимир Мамедов в интервью "Українській правді".
Отметим, что экипаж "Сагайдачного" во время аннексии Крыма не изменил своей присяге. И хотя сам фрегат нуждается в ремонте, он до сих пор остается ядром обескровленного в 2014 году украинского флота.
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