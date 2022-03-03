Нардеп Олексій Гончаренко наголосив, що корабель був небоєздатним. Із демонтованою зброєю він нібито стояв у порту, очікуючи ремонту. Офіційної інформації про затоплення "Сагайдачного" наразі немає.

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"Після перемоги піднімемо", – додав нардеп, опублікувавши ймовірне фото фрегата.

Імовірно, підтоплений "Гетьман Сагайдачний" / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка

Що відомо про "Гетьман Сагайдачний"

Найкращий військовий корабель незалежної України має п'ять дизель-генераторів по 500 кіловатів і чотири турбіни. Загальна потужність фрегата становить 56 тисяч "конячок", а його максимальна швидкість – 32 морських вузли, тобто близько 60 кілометрів на годину.

За мірками авто – небагато. Але повірте мені, людині, яка 15 років на флоті: коли ця махіна пливе з такою швидкістю, дух захоплює, – розповідав заступник командира корабля Володимир Мамєдов в інтерв'ю "Українській правді".

Зазначимо, що екіпаж "Сагайдачного" під час анексії Криму не зрадив своїй присязі. І хоча сам фрегат потребує ремонту, він і досі залишається ядром знекровленого в 2014 році українського флоту.

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