Также ВМСУ будут иметь 6 корветов по турецкому проекту Ada. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
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По словам Резникова, для ВМСУ планируется поставка двух готовых тральников из Великобритании и построение шести корветов по турецкому проекту Ada, первый из которых уже спущен на воду.
Даже по флоту – в Великобритании у нас уже стоят два минных тральщика с украинским экипажем и флагом. Это наш общий проект. Мы спустили на воду первый корвет класса Ada в Турции – всего их будет шесть,
– сказал министр.
Кроме того, Резников отметил, что сейчас Украина "очень плодотворно" работает над подготовкой нового удара по Черноморскому флоту России.
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