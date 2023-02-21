Также ВМСУ будут иметь 6 корветов по турецкому проекту Ada. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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По словам Резникова, для ВМСУ планируется поставка двух готовых тральников из Великобритании и построение шести корветов по турецкому проекту Ada, первый из которых уже спущен на воду.

Даже по флоту – в Великобритании у нас уже стоят два минных тральщика с украинским экипажем и флагом. Это наш общий проект. Мы спустили на воду первый корвет класса Ada в Турции – всего их будет шесть,

– сказал министр.

Кроме того, Резников отметил, что сейчас Украина "очень плодотворно" работает над подготовкой нового удара по Черноморскому флоту России.

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