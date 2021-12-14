Одним из направлений внешней политики является стремление к членству в ЕС и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время мероприятия "Дипломатия 2022 года: приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности".

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Стратегия оставляет в прошлом многовекторность, внеблоковость, неопределенность, партнерозависимость,

– подчеркнул Кулеба.

Отметим, что стратегию внешней политики утвердили в августе 2021 года. Ее приоритетными направлениями являются обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, восстановление территориальной целостности, противодействие российской агрессии, продвижение экспорта, привлечение инвестиций.

Путь Украины в НАТО: последние новости

В 2008 году Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. Однако на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали лишь как будущую цель.

Уже в июне 2020 года НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей. Сейчас наше государство ждет плана действий по членству в НАТО.

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников подчеркнул, что в уставе Альянса нет нормы, которая бы не позволяла стране получить членство во время войны на ее территории. То есть, даже несмотря на российскую агрессию, Украина может вступить в Альянс.

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, наша страна за последние несколько лет выполнила более 200 контрольных показателей стандартам для вступления в ЕС.

В Кремле происходит настоящая истерика, когда поднимают тему членства Украины в НАТО. Президент России Владимир Путин требовал гарантий того, что Альянс не будет расширяться на восток.

Однако в НАТО ответили, что вопрос о вступлении Украины будут решать точно без Москвы.

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