Внеочередное заседание Рады: онлайн-трансляция
Верховная Рада 30 марта собралась на третье внеочередное заседание. Нардепы рассмотрят законопроекты об обеспечении лечения коронавируса; дополнительные социальные и экономические гарантии; увольнение и назначение нескольких министров; изменения в госбюджет. Смотрите онлайн-трансляцию заседания Рады.
Что рассматривают на третьем внеочередном заседании Рады 30 марта:
Читайте также В Украине усиливают карантинные мероприятия
- Об обеспечении лечения коронавирусной болезни COVID-19.
- О дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавирусной болезни.
- О криминализации вывоза из Украины товаров противоэпидемического назначения.
- О судебном контроле за соблюдением прав, свобод и интересов людей в период карантина.
- Изменения в закон "О комитетах Верховной Рады Украины".
- Изменения в постановления "О некоторых вопросах организации работы ВРУ на период действия карантина в Украине".
- Об увольнении Уманского с должности министра финансов.
- Об увольнении Емца с должности министра здравоохранения.
- О назначении Степанова министром здравоохранения.
- О назначении Марченко министром финансов.
- О назначении Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды.
- Об изменениях в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
- О сокращении срока подачи альтернативных законопроектов к проекту закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".
Внеочередное заседание Верховной Рады 30 марта: смотрите онлайн-трансляцию
Комментарии
Читайте также
сегодня , 10:13 Украина полностью зарывает границы: сколько украинцев эвакуировали из каких стран
сегодня , 12:57 Украинец умер в Португалии после избиения инспекторами миграционной службы, – СМИ
сегодня , 10:02 Правительство изменило процедуру оказания помощи безработным в период карантина
Выбор редакции
-
Курс валют на 30 марта: гривна дешевеет, но не существенносегодня , 08:35
-
Прогноз погоды на 30 марта: в Украину идет значительное похолодание и снегсегодня , 09:25
-
Когда кандидаты слышали о круглосуточной работе, то отказывались, – Арахамия о новых назначенияхсегодня , 12:28
-
Украинская власть поможет оккупированным территориям бороться с коронавирусомсегодня , 11:10
-
Трамп назвал свою "приемлемую границу" количества жертв коронавируса в СШАсегодня , 08:40
-
Криклий, Уманский и Емец в ближайшее время могут покинуть Кабминсегодня , 08:19
Предложения партнеров
Комментарии