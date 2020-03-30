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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Внеочередное заседание Рады: онлайн-трансляция

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      Заседание Верховной Рады 30 марта / Getty images

      Верховная Рада 30 марта собралась на третье внеочередное заседание. Нардепы рассмотрят законопроекты об обеспечении лечения коронавируса; дополнительные социальные и экономические гарантии; увольнение и назначение нескольких министров; изменения в госбюджет. Смотрите онлайн-трансляцию заседания Рады.

      Что рассматривают на третьем внеочередном заседании Рады 30 марта:

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      • Об обеспечении лечения коронавирусной болезни COVID-19.
      • О дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавирусной болезни.
      • О криминализации вывоза из Украины товаров противоэпидемического назначения.
      • О судебном контроле за соблюдением прав, свобод и интересов людей в период карантина.
      • Изменения в закон "О комитетах Верховной Рады Украины".
      • Изменения в постановления "О некоторых вопросах организации работы ВРУ на период действия карантина в Украине".
      • Об увольнении Уманского с должности министра финансов.
      • Об увольнении Емца с должности министра здравоохранения.
      • О назначении Степанова министром здравоохранения.
      • О назначении Марченко министром финансов.
      • О назначении Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды.
      • Об изменениях в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
      • О сокращении срока подачи альтернативных законопроектов к проекту закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

      Внеочередное заседание Верховной Рады 30 марта: смотрите онлайн-трансляцию

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Кабинет Министров Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Верховная Рада Бюджет 2020 Бюджет Законодательство Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Илья Емец Максим Степанов
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