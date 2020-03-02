Внеочередное заседание Рады: Украину ждут очень большие перемены?

Хаос и неопределенность — это результат внезапно заявленной внеочередной сессии парламента, которая должна состояться в среду.

Добавляет негативных настроений то, что по информации журналистов сессия проводится фактически по требованию олигарха Коломойского и под его повестку дня. И это на фоне паники на мировых фондовых рынках и рисков рецессии в крупнейших экономиках мира.

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Что было бы в идеальном мире? Какая повестка дня была бы у сессии? В идеальном мире экономические советники президента положили бы перед ним графики крупнейших фондовых индексов и рассказали, что мы столкнулись с худшей неделей за последние 11 лет. Что на фоне коронавируса мы наблюдаем панику и, как минимум, глубокую и резкую коррекцию, а как максимум – начало нового финансового кризиса. И это означает, что Украине критически важна поддержка МВФ и как можно более быстрое получение программы. Украина очень открытая и зависимая экономика и такие события на глобальных рынках могут больно ударить по нашей экономической стабильности. Украина не будет иметь в ближайшие месяцы доступа к рыночным источникам рефинансирования.

А значит, единственной приемлемой целью внеочередной сессии должно стать принятие решений, которые призваны получить скорейший запуск программы МВФ. А значит, на повестку дня должен был быть вынесен вопрос принятия "антиколомойского" закона – ключевого оставшегося препятствия на пути получения программы. На пути получения спасительной шлюпки на Титанике, который приближается к айсбергу.

Но нет. Этого закона в повестке дня нет. Зато есть другие вопросы, которые наоборот несут риски для программы и могут подорвать сотрудничество с МВФ.

Ключевые риски – это с одной стороны возможные кадровые решения по правоохранительным органам, увольнение Сытника и Рябошапки, а с другой – обезглавленный Кабмин. И все накануне того момента, когда премьер-министр и министр финансов должны были поставить свои подписи под новой программой.

Почему это риски?

Увольнение Сытника без законных на то оснований станет нарушением взятых на себя обязательств по предыдущим траншам в предыдущих программах. А это сорвет сотрудничество. И не стоит играть в наперстки с МВФ, поменяв перед этим закон, изменив процедуру увольнения главы НАБУ. Потому что институциональная независимость этого органа была критически важным условием и потеря этой независимости под давлением желания уволить будет нарушением взятых на себя обязательств.

При этом очевидно, что желание уволить главу НАБУ связано с тем, что именно НАБУ сейчас расследует дело Приватбанка. И Коломойский, по разным данным, требует уволить главу силового органа, который ему угрожает.

Увольнение Рябошапки подорвет и так слабые позиции государства в украинских судах по Приватбанку. Не секрет, что прокуратура вошла недавно в суды на стороне государства и оппонирует Коломойскому, что заставляет судей бояться. Увольнение Рябошапки откроет ящик Пандоры судебных решений, которые нужны Коломойскому. И это не только сделает невозможным наступление справедливости в деле Приватбанка, но и подорвет сотрудничество с МВФ. Цена вопроса – гораздо больше украденных $5,5 млрд.

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Отставка Гончарука и появление и.о. министров также создает риски для программы. Есть четыре подписанта меморандума с МВФ и двое из них – члены правительства, премьер-министр и министр финансов. Статус и.о. вряд ли устроит МВФ, потому как подписанты меморандума берут на себя будущие обязательства, а для этого они должны быть не временщиками. Не говоря уже о том, что потенциальный глава правительства может иметь другой взгляд на всю программу и это запустит новый долгий круг переговоров.

При этом, судя по сообщениям журналистов, отставки правительства требует олигарх Коломойский, которому не понравилось, что правительство начало отстаивать национальные интересы на предприятии, которое олигарх себе фактически присвоил. Центрэнерго.

В итоге, вместо ускорения сотрудничества с МВФ на фоне кризисных явлений в мировой экономике может быть запущена программа саботажа сотрудничества, которая оставит Украину без поддержки Фонда в критически важный момент. И все заголовки во всех мировых финансовых СМИ будут говорить, что это случилось в результате того, что президент выбрал своего друга олигарха, а не реформы. Этот сигнал заметят все. И он будет очень дорого стоить украинской экономике. Те, кто думал прийти, не придет. А те, кто пришел, захочет быстрее уйти.

У президента был идеальный шанс. Доказать, что лозунг "слуга Коломойского" – лишь выдумка политических оппонентов. Президенту требовалось лишь поддержать правительство, которое смогло, наконец, отыскать менеджмент для Центрэнерго, который не боялся бы Коломойского. И этим прекратил бы разграбления большой государственной компании. Но вместо того, чтобы поддержать позицию правительства и задушить рейдерские атаки олигарха, который силой сохраняет контроль над предприятием, президент решает уволить людей, выступивших против. Вместо того чтобы сигнализировать силовикам, что надо навести порядок и убрать захватчиков с государственной компании, президент дает сигнал, что Коломойскому можно все. И этот сигнал услышат все. И в будущее правительство пойдут только те люди, которые принимают эти правила игры. Интересы Коломойского однозначно и публично поставлены выше интересов государства.

Это выбор президента. Который будет очень дорого нам всем стоить. В прямом смысле "дорого". В денежном. Потому что в среду мы можем на всех парах отправиться в сторону дефолта. Который так нравится олигарху Коломойскому. Но который придет к обычным гражданам в виде стремительной девальвации, инфляции и безработицы. И это будет результат выбора. Выбора президента. Выбора президентом дружбы олигархов вместо реформ.

И громче всех этому выбору будут аплодировать в Москве.

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