Внеочередное заседание Верховной Рады 30 марта: где проведут и что будут рассматривать
Внеочередное заседание Верховной Рады начнут в 14 часов 30 марта. Проведут его в стенах сессионного зала. Рассмотрят изменения в правительстве, пересмотрят бюджет и ряд важных законопроектов для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
На сайте Рады уже обнародовали повестку дня внеочередного заседания парламента. Заметим, что законопроектов о рынке земли и так называемого "антиколомойского", принятия которых требует МВФ, в повестке дня нет.
Обратите внимание Народные депутаты собрались на совещание в стенах парламента: подробности
Повестка дня внеочередного заседания ВРУ 30 марта
- Об обеспечении лечения коронавирусной болезни COVID-19.
- О дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавирусной болезни.
- О криминализации вывоза из Украины товаров противоэпидемического назначения.
- О судебном контроле за соблюдением прав, свобод и интересов людей в период карантина.
- Изменения в закон "О комитетах Верховной Рады Украины".
- Изменения в постановление "О некоторых вопросах организации работы ВРУ на период действия карантина в Украине".
- Об увольнении Уманского с должности министра финансов.
- Об увольнении Емца с должности министра здравоохранения.
- О назначении Степанова министром здравоохранения.
- О назначении Марченко министром финансов.
- О назначении Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды.
- Об изменениях в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
- О сокращении срока подачи альтернативных законопроектов к проекту закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".
Где будут заседать депутаты
Спикер Разумков сообщил также о том, что утром 30 марта состоится согласительный совет председателей фракций "в ограниченном режиме" (без председателей комитетов). Разумков надеется, что заседание ВРУ будет недолгим.
Внеочередное заседание Совета пройдет в зале заседаний – там, где и всегда. "Маски, очки, перчатки будут розданы народным депутатам", – подчеркнул Разумков.
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