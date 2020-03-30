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      Внеочередное заседание Верховной Рады 30 марта: где проведут и что будут рассматривать

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      Внеочередное заседание ВРУ 30 марта: повестка дня / Getty Images

      Внеочередное заседание Верховной Рады начнут в 14 часов 30 марта. Проведут его в стенах сессионного зала. Рассмотрят изменения в правительстве, пересмотрят бюджет и ряд важных законопроектов для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

      На сайте Рады уже обнародовали  повестку дня внеочередного заседания парламента. Заметим, что законопроектов о рынке земли и так называемого "антиколомойского", принятия которых требует МВФ, в повестке дня нет.

      Обратите внимание Народные депутаты собрались на совещание в стенах парламента: подробности

      Повестка дня внеочередного заседания ВРУ 30 марта

      • Об обеспечении лечения коронавирусной болезни COVID-19.
      • О дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавирусной болезни.
      • О криминализации вывоза из Украины товаров противоэпидемического назначения.
      • О судебном контроле за соблюдением прав, свобод и интересов людей в период карантина.
      • Изменения в закон "О комитетах Верховной Рады Украины".
      • Изменения в постановление "О некоторых вопросах организации работы ВРУ на период действия карантина в Украине".
      • Об увольнении Уманского с должности министра финансов.
      • Об увольнении Емца с должности министра здравоохранения.
      • О назначении Степанова министром здравоохранения.
      • О назначении Марченко министром финансов.
      • О назначении Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды.
      • Об изменениях в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
      • О сокращении срока подачи альтернативных законопроектов к проекту закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

      Где будут заседать депутаты

      Спикер Разумков сообщил также о том, что утром 30 марта состоится согласительный совет председателей фракций "в ограниченном режиме" (без председателей комитетов). Разумков надеется, что заседание ВРУ будет недолгим.

      Внеочередное заседание Совета пройдет в зале заседаний – там, где и всегда. "Маски, очки, перчатки будут розданы народным депутатам", – подчеркнул Разумков. 

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Законодательство Верховная Рада Новости политики
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