Внеочередное заседание Верховной Рады 30 марта: где проведут и что будут рассматривать

Внеочередное заседание Верховной Рады начнут в 14 часов 30 марта. Проведут его в стенах сессионного зала. Рассмотрят изменения в правительстве, пересмотрят бюджет и ряд важных законопроектов для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

На сайте Рады уже обнародовали повестку дня внеочередного заседания парламента. Заметим, что законопроектов о рынке земли и так называемого "антиколомойского", принятия которых требует МВФ, в повестке дня нет.

Обратите внимание Народные депутаты собрались на совещание в стенах парламента: подробности

Повестка дня внеочередного заседания ВРУ 30 марта

Об обеспечении лечения коронавирусной болезни COVID-19.

О дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавирусной болезни.

О криминализации вывоза из Украины товаров противоэпидемического назначения.

О судебном контроле за соблюдением прав, свобод и интересов людей в период карантина.

Изменения в закон "О комитетах Верховной Рады Украины".

Изменения в постановление "О некоторых вопросах организации работы ВРУ на период действия карантина в Украине".

Об увольнении Уманского с должности министра финансов.

Об увольнении Емца с должности министра здравоохранения.

О назначении Степанова министром здравоохранения.

О назначении Марченко министром финансов.

О назначении Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды.

Об изменениях в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

О сокращении срока подачи альтернативных законопроектов к проекту закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Где будут заседать депутаты

Спикер Разумков сообщил также о том, что утром 30 марта состоится согласительный совет председателей фракций "в ограниченном режиме" (без председателей комитетов). Разумков надеется, что заседание ВРУ будет недолгим.