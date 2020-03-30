04:04
30 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Позачергове засідання Верховної Ради 30 березня: де проведуть та що розглядатимуть

      - Читать новость на русском
      Позачергове засідання ВРУ 30 березня: порядок денний / Getty Images

      Позачергове засідання Верховної Ради почнуть о 14 годині 30 березня. Проведуть його у стінах сесійної зали. Розглянуть зміни в уряді, переглянуть бюджет та низку важливих законопроєктів для боротьби з наслідками пандемії коронавірусу.

      На сайті Ради вже оприлюднили порядок денний позачергового засідання парламенту. Зауважимо, що законопроєктів про ринок землі та так званого "антиколомойського", прийняття яких вимагає МВФ, у порядку денному немає.

      Зверніть увагу Народні депутати зібралися на нараду в стінах парламенту: подробиці

      Порядок денний позачергового засідання ВРУ 30 березня

      • Про забезпечення лікування коронавірусної хвороби COVID-19.
      • Про додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби.
      • Про криміналізацію вивезення з України товарів протиепідемічного призначення.
      • Про судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів людей у період карантину.
      • Зміни до закону "Про комітети Верховної Ради України".
      • Зміни до постанови "Про деякі питання організації роботи ВРУ на період дії карантину в Україні".
      • Про звільнення Уманського з посади міністра фінансів.
      • Про звільнення Ємця з посади міністра охорони здоров'я.
      • Про призначення Степанова міністром охорони здоров'я.
      • Про призначення Марченка міністром фінансів.
      • Про призначення Буславець міністром енергетики та захисту довкілля.
      • Про зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".
      • Про скорочення терміну подачі альтернативних законопроєктів до проєкту закону "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

      Де засідатимуть депутати

      Спікер Разумков повідомив також про те, що зранку 30 березня відбудеться погоджувальна рада голів фракцій "в обмеженому режимі" (без голів комітетів). Разумков сподівається, що засідання ВРУ буде недовгим.

      Позачергове засідання Ради пройде в залі засідань – там, де і завжди. "Маски, окуляри, рукавички будуть роздані народним депутатам", – наголосив Разумков. 

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Законодавство Верховна Рада Новини політики
      Коментарі

      Читайте також

      29 березня , 21:00 Обійтись без скорочень бюджету – не вдасться: Зеленський розповів, куди підуть гроші
      Новини України 572
      29 березня , 22:56 Новини про коронавірус 29 березня: 475 випадків в Україні, помер ексзаступник Київської ОДА
      Новини України 34430
      29 березня , 22:20 Народні депутати зібралися на нараду в стінах парламенту: подробиці
      Новини України 1255
      29 березня , 22:40 Ілля Ємець може піти з посади голови МОЗ: що про нього відомо
      Медицина 25462
      сьогодні , 01:50 Уряд вніс до Ради законопроєкт про зміни до державного бюджету: що пропонують
      Новини України 7640
      29 березня , 22:10 В Україні 475 випадків коронавірусу, ще одна людина померла
      Новини України 8690
      29 березня , 22:00 Коронавірус з Куршевеля, вибір за Зеленським та Путін не уникне відповідальності: блоги тижня
      Блоги 2227
      сьогодні , 00:11 Нові випадки COVID-19 на Тернопільщині: вже захворіли рівно 60 людей
      Лікування 20522
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      29 березня , 22:10 В Україні від коронавірусу померли 10 людей: перелік областей
      Альона Захарова
      29 березня , 21:30 Як витримати карантин на самоті: практичні поради психолога
      Євгенія Мазур
      27 березня , 18:41 Вплив коронавірусу: дизайнери вигадали пристосування, щоб не торкатись дверних ручок – фото
      Ростислав Струтинський
      Залиште відгук