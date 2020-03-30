Позачергове засідання Верховної Ради 30 березня: де проведуть та що розглядатимуть

Позачергове засідання Верховної Ради почнуть о 14 годині 30 березня. Проведуть його у стінах сесійної зали. Розглянуть зміни в уряді, переглянуть бюджет та низку важливих законопроєктів для боротьби з наслідками пандемії коронавірусу.

На сайті Ради вже оприлюднили порядок денний позачергового засідання парламенту. Зауважимо, що законопроєктів про ринок землі та так званого "антиколомойського", прийняття яких вимагає МВФ, у порядку денному немає.

Зверніть увагу Народні депутати зібралися на нараду в стінах парламенту: подробиці

Порядок денний позачергового засідання ВРУ 30 березня

Про забезпечення лікування коронавірусної хвороби COVID-19.

Про додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби.

Про криміналізацію вивезення з України товарів протиепідемічного призначення.

Про судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів людей у період карантину.

Зміни до закону "Про комітети Верховної Ради України".

Зміни до постанови "Про деякі питання організації роботи ВРУ на період дії карантину в Україні".

Про звільнення Уманського з посади міністра фінансів.

Про звільнення Ємця з посади міністра охорони здоров'я.

Про призначення Степанова міністром охорони здоров'я.

Про призначення Марченка міністром фінансів.

Про призначення Буславець міністром енергетики та захисту довкілля.

Про зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Про скорочення терміну подачі альтернативних законопроєктів до проєкту закону "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Де засідатимуть депутати

Спікер Разумков повідомив також про те, що зранку 30 березня відбудеться погоджувальна рада голів фракцій "в обмеженому режимі" (без голів комітетів). Разумков сподівається, що засідання ВРУ буде недовгим.

Позачергове засідання Ради пройде в залі засідань – там, де і завжди. "Маски, окуляри, рукавички будуть роздані народним депутатам", – наголосив Разумков.