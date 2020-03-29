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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Народні депутати зібралися на нараду в стінах парламенту: подробиці

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      Народні депутати зібралися 29 березня на нараду у Верховній Раді. Вони зазначили, що це не засідання Погоджувальної ради. Наразі вони мають обговорити напрацьовані законопроєкти, які планують внести на позачергове засідання 30 березня, а також визначити, в якому форматі воно має відбутися.

      Нарада триває вже понад 3 години. Депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк розповів, що нардепи встигли обговорити зміни до держбюджету, а також кандидатів на посади міністра охорони здоров’я, енергетики та економіки. Втім, прізвищ ще не називають. Про це в прямому ефірі повідомила журналістка 24 каналу.

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      Також нардепи мають вирішити питання щодо внесення до порядку денного тих законопроєктів, прийняття яких вимагає МВФ від України:

      • так званого "антиколомойського" законопроєкту;
      • про відкриття ринку землі.

      Крім цього, на порядку денному у нардепів – розгляд антикризового закону, закон про протидію коронавірусу в новій версії. Останній мають представити з представниками Комітету охорони здоров’я.

      Після цього на нараді народні обранці мають обговорити формат проведення позачергового засідання, яке відбудеться 30 березня. Зараз ще невідомо, де саме воно відбудеться. Нещодавно спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що засідання може пройти або в стінах Ради, або у внутрішньому дворику парламенту.

      Що Верховна Рада може розглянути на позачерговому засіданні:

      • зміни до держбюджету України, зокрема скорочення видатків;
      • процесинг карток для "Укрпошти";
      • можливості лікарям застосовувати експериментальні методики під час лікування коронавірусу;
      • відповідальності за спекуляції протиепідемічними товарами та продовольством;
      • законопроєкти про ринок землі та неповернення банків ексвласникам;
      • кадрові питання;
      • можливість проведення засідань комітетів Ради у віддаленому режимі під час воєнного стану, надзвичайного стану або епідемій;
      • можливість проведення віддалених засідань парламенту.
      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики
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