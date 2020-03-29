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      Народные депутаты собрались на совещание в стенах парламента: подробности

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      Народные депутаты собрались 29 марта на совещание в Верховной Раде. Они отметили, что это не заседание Согласительного совета. Теперь они должны обсудить наработанные законопроекты, которые планируют внести на внеочередное заседание 30 марта, а также определить, в каком формате оно должно состояться.

      Совещание длится уже более 3 часов. Депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что нардепы успели обсудить изменения в госбюджет, а также кандидатов на должности министра здравоохранения, энергетики и экономики. Впрочем, фамилий еще не называют. Об этом в прямом эфире сообщила журналистка 24 канала.

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      Также нардепы должны решить вопрос о внесении в повестку дня тех законопроектов, принятие которых требует МВФ от Украины:

      • так называемого "антиколомойского" законопроекта;
      • об открытии рынка земли.

      Кроме этого, на повестке дня у нардепов – рассмотрение антикризисного закона, закон о противодействии коронавирусу в новой версии. Последний должны представить с представителями Комитета здравоохранения.

      После этого на совещании народные избранники должны обсудить формат проведения внеочередного заседания, которое состоится 30 марта. Сейчас еще неизвестно, где именно оно состоится. Недавно спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что заседание может пройти или в стенах Рады, или во внутреннем дворике парламента.

      Что Верховная Рада может рассмотреть на внеочередном заседании:

      • изменения в госбюджет Украины, в частности сокращение расходов;
      • процессинг карточек для "Укрпочты";
      • возможности врачам применять экспериментальные методики во время лечения коронавируса;
      • ответственности за спекуляции противоэпидемическими товарами и продовольствием;
      • законопроекты о рынке земли и невозврата банков бывшим владельцам;
      • кадровые вопросы;
      • возможность проведения заседаний комитетов Рады в удаленном режиме во время военного положения, чрезвычайного положения или эпидемий;
      • возможность проведения отдаленных заседаний парламента.
      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики
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