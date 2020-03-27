Разумков рассказал, где могут провести внеочередное заседание парламента

На выходных состоится заседание согласительного совета парламента. На нем выберут место проведения внеочередного пленарного заседания.

Детали о внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится 20 марта, рассказал глава парламента Дмитрий Разумков после заседания фракции "Слуга народа".

Обратите внимание Зеленский: Внеочередное заседание Рады должно состояться 30 марта

Я думаю, что завтра-послезавтра будет согласительный совет. Будем говорить с коллегами, решать, как лучше сделать,

– отметил Разумков.

По его словам есть два варианта: быстро провести заседание в стенах Рады или во внутреннем дворике парламента.

Разумков добавил, что во дворе сможет поместиться 425 народных депутатов с соблюдением безопасной дистанции.

"Единственная проблема – связана со временем: будет работать счетная комиссия, будет подсчитывать голоса. А сейчас все-таки не лето на улице, поэтому будем общаться и принимать решения", – отметил глава парламента.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта.

На нем депутаты в первую очередь должны рассмотреть следующие вопросы:

возможность работы парламента в онлайн-режиме;

изменения в бюджет;

законопроект о рынке земли.



Чрезвычайная ситуация в Украине / Инфографика 24 канала

