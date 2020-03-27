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      Разумков рассказал, где могут провести внеочередное заседание парламента

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      Разумков о заседании Рады

      На выходных состоится заседание согласительного совета парламента. На нем выберут место проведения внеочередного пленарного заседания.

      Детали о внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится 20 марта, рассказал глава парламента Дмитрий Разумков после заседания фракции "Слуга народа".

      Обратите внимание Зеленский: Внеочередное заседание Рады должно состояться 30 марта

      Я думаю, что завтра-послезавтра будет согласительный совет. Будем говорить с коллегами, решать, как лучше сделать,
      – отметил Разумков.

      По его словам есть два варианта: быстро провести заседание в стенах Рады или во внутреннем дворике парламента.

      Разумков добавил, что во дворе сможет поместиться 425 народных депутатов с соблюдением безопасной дистанции.

      "Единственная проблема – связана со временем: будет работать счетная комиссия, будет подсчитывать голоса. А сейчас все-таки не лето на улице, поэтому будем общаться и принимать решения", – отметил глава парламента.

      К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта.

      На нем депутаты в первую очередь должны рассмотреть следующие вопросы:

      • возможность работы парламента в онлайн-режиме;
      • изменения в бюджет;
      • законопроект о рынке земли.

      НС в Україні
      Чрезвычайная ситуация в Украине / Инфографика 24 канала
       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Слуга народа Дмитрий Разумков Верховная Рада Новости Украины Новости политики
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