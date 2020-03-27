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      Разумков розповів, де можуть провести позачергове засідання парламенту

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      Разумков про засідання Ради

      На вихідних відбудеться засідання погоджувальної ради парламенту. На ньому оберуть місце проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради.

      Деталі про засідання Ради, яке відбудеться 20 березня, розповів голова парламенту Дмитро Разумков після засідання фракції" Слуга народу ".

      Зверніть увагу Зеленський: Позачергове засідання Ради має відбутися 30 березня

      Я думаю, що завтра-післязавтра буде погоджувальна рада. Говоритимемо з колегами, будемо вирішувати, як краще зробити,
      – зазначив Разумков.

      За його словами є два варіанти: або швидко провести засідання в стінах Ради, або у внутрішньому дворику парламенту.

      Разумков додав, що у дворі зможе вміститися 425 народних депутатів з дотриманням безпечної дистанції.

      "Єдина проблема – пов'язана з часом: працюватиме лічильна комісія, буде підраховувати голоси. А зараз все-таки не літо на вулиці, тому будемо спілкуватися і приймати рішення", – зазначив голова парламенту.

      До слова, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 30 березня.

      На ньому депутати насамперед мають розглянути такі питання:

      • можливість роботи парламенту в онлайн-режимі; 
      • зміни до бюджету;
      • законопроєкт про ринок землі.

      НС в Україні
      Надзвичайна ситуація в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Слуга народу Дмитро Разумков Верховна Рада Новини України Новини політики
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