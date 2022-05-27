Саммит ЕС 30 – 31 мая

Об этом в эфире совместного вещания рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает 24 канал. По его словам, на Саммите будут обсуждать несколько важных вопросов, которые сейчас больше всего беспокоят ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членство Украины в ЕС обсудят на саммите в июне, а не в конце мая, - ОП

Это продовольственная, военная и энергетическая сохранность. Но самым главным вопросом на саммите будет Украина. Также в начале встречи перед лидерами Европейского Союза выступит Президент Украины Владимир Зеленский, который очертит свое видение всех вопросов повестки дня и поставит вопрос о перспективах получения статуса кандидата Украины в ЕС.

– сказал Жолква.

Вопросы помощи Украине

Он отметил, что есть несколько направлений, по которым Европейский Союз помогает Украине. Вопрос оружия не будет обсуждаться в деталях, но об увеличении интенсивности предоставления будут говорить много.

"Некоторые страны делают это чрезвычайно быстро и в больших количествах, даже несмотря на свои размеры, кто делает это в меньших количествах и медленно, а другие еще возможно думают о каких-то необходимых решениях, поэтому этот вопрос требует дискуссии", - рассказал заместитель руководителя Офиса. Президента.

По его словам, финансовая помощь – тоже важный вопрос. И есть несколько инициатив со стороны Европейского Совета – это трастовый фонд "Солидарности с Украиной", есть инициатива о платформе и механизмах восстановления .

"Очень бы хотелось, чтобы от слов уже перешли к делу, а именно, к конкретной помощи в восстановлении Украины и началу первых пилотных проектов, по крайней мере, в тех районах, которые уже освобождены от российской оккупации. Также будут обсуждены всеобщая реконструкция Украины и отдельный патронат государств ЕС над городами и регионами Украины, пострадавшими от войны.», – добавил Жовква.

Он отметил, что нужна финансовая помощь на восстановление ликвидности, Украина нуждается для этого в больших суммах и ЕС знает о них и нужные механизмы для их реализации.

Обратите внимание – вместо членства в ЕС Украине предлагают что-то непонятное: смотрите видео