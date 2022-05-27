В то время как в мае лидеры стран соберутся на специальное собрание. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире общенационального телемарафона, передает 24 канал.
Внимание Зеленский присоединится к ближайшему заседанию Европейского Совета
По его словам, 30-31 мая в Брюсселе состоится саммит Европейского союза с участием всех лидеров государств, являющихся членами ЕС. Именно тогда и будет специальное заседание Евросовета. В то время как регулярное – запланировано на июнь 2022 года.
Именно на саммите в июне мы ожидаем этого решения (статус Украины как кандидата на вступление в ЕС – 24 канал), а не в мае,
– объяснил Жолква.
Что лидеры ЕС будут обсуждать в мае
Как он добавил, на встрече в конце мая в повестке дня вопрос о заявке на вступление Украины в ЕС не запланирован. Тогда будут обсуждаться ряд вопросов, которые касаются, в частности:
- продовольственной безопасности;
- военной безопасности;
- и вопрос Украины – он будет главным на саммите в мае.
В начале этого саммита выступит президент Владимир Зеленский, где очертит свое видение по всем пунктам повестки дня. И, безусловно, поставит перед лидерами государств вопрос о перспективах получения статуса кандидата Украины на следующем заседании в июне.
Вступление Украины в ЕС: главное
- Президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля. Ее почти сразу одобрил Европарламент.
- После этого европейское будущее Украины поддержали на саммите ЕС и призвали Еврокомиссию подготовить заключение о готовности нашего государства получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Украина уже передала комиссии соответствующий опросник.
- Поэтому уже в начале этого лета Еврокомиссия должна дать свой ответ о вступлении Украины в Евросоюз.
- Государственный секретарь Франции по делам Европы Клеман Бон считает , что процесс вступления Украины в ЕС не будет скорым. По его прогнозам, Украина станет полноправным членом ЕС через 15 – 20 лет.
- В то время как Греция и Кипр выступают против ускоренного процесса вступления, ранее предлагавшегося в нескольких восточноевропейских странах. Несмотря на это, страны поддерживают членство Украины в ЕС.
- Вместе с тем, политолог Николай Давидюк сказал 24 канала, что уверен – 2022 или 2023 станут годами вступления Украины в ЕС. Однако для этого нужно быстро принять многие законы.