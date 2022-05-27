Тоді як у травні лідери країн зберуться на спеціальне зібрання. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає 24 канал.

Увага Зеленський долучиться до найближчого засідання Європейської Ради

За його словами, 30 – 31 травня у Брюселі відбудеться саміт Європейського союзу за участю усіх лідерів держав, які є членами ЄС. Саме тоді й буде спеціальне засідання Євроради. Тоді як регулярне – заплановане на червень 2022 року.

Саме на саміті у черві ми очікуємо на це рішення (статус України як кандидата на вступ в ЄС – 24 канал), а не у травні,

– пояснив Жовква.

Що лідери ЄС обговорюватимуть у травні

Як він додав, на зустрічі наприкінці травня у порядку денному питання щодо заявки на вступ України в ЄС не заплановане. Тоді обговорватимуть низку питань, які стосуються, зокрема:

продовольчої безпеки;

військової безпеки;

та питання України – воно буде головним на саміті у травні.

На початку цього саміту виступить президент Володимир Зеленський, де окреслить своє бачення по всіх пунктах порядку денного. І безумовно поставить перед лідерами держав питання про перспективи отримання статусу кандидата України на наступному засіданні у червні.

Вступ України до ЄС: головне

Президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу 28 лютого. Її майже відразу схвалив Європарламент.

Після цього європейське майбутнє України підтримали на саміті ЄС та закликали Єврокомісію підготувати висновок щодо готовності нашої держави отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Україна вже передала комісії відповідний опитувальник.

Тож уже на початку цього літа Єврокомісія має надати свою відповідь щодо вступу України у Євросоюз.

Увага! Очікується, що ми таки отримаємо статус кандидата на вступ. Однак про повноправне членство наразі не мовиться. Зокрема через те, що Європа боїться, що війна на території України може затягнутися, а ЄС доведеться нести відповідальність за економічну ситуацію в післявоєнній державі.

Державний секретар Франції у справах Європи Клеман Бон вважає, що процес вступу України до ЄС не буде швидким. За його прогнозами, Україна стане повноправним членом ЄС через 15 – 20 років.

Тоді як Греція та Кіпр виступають проти прискореного процесу вступу, який раніше пропонували у кількох східноєвропейських країнах. Попри це країни підтримують членство України в ЄС.

Разом з тим, політолог Микола Давидюк сказав 24 каналу, що впевений – 2022 або 2023 стануть роками вступу України у ЄС. Однак для цього потрібно швидко прийняти багато законів.

Зверніть увагу – замість членства в ЄС Україні пропонують щось незрозуміле: дивіться відео