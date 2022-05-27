Про це повідомляють дипломатичні джерела видання EURACTIV у Греції, передає 24 канал.

До теми 2022 або 2023 стануть роками вступу України у ЄС, – політолог сказав, що для цього потрібно

За словами джерел в МЗС Греції, позиція країни полягає в тому, що необхідно дотримуватись усіх процедур, які передбачені статтею 49 Договору про ЄС.

Особливе значення надають приєднанню Західних Балкан

Водночас відомо, що Афіни надають особливого значення процесу приєднання Західних Балкан, який має бути продовжений і прискорений. У Греції заявляють, що європейська перспектива регіону є безпосереднім пріоритетом.

У МЗС України вважають, що несправедливо прив’язувати надання Україні статусу кандидата в члени ЄС до прогресу в інтеграції Західних Балкан, тому закликають Європу шукати рішення. Проте речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що Україна повністю підтримує європейську інтеграцію країн Західних Балкан, але, за його словами, кожна країна заслуговує на індивідуальний підхід, заснований на її власних чеснотах

Греція хоче побачити пропозицію Єврокомісії

Перш ніж висловлюватись щодо готовності надати Україні статус кандидата у червні, Греція спершу хоче побачити пропозицію Єврокомісії. За інформацією джерел, позиція Греції може бути позитивною за тієї умови, що серед усіх держав-членів ЄС буде єдність у питанні надання Україні статусу кандидата, адже зараз цієї одностайності ще немає.

Кіпр теж орієнтується на позицію Європейської комісії

Джерела в уряді Республіки Кіпр зазначають, що країна, як і Греція, теж спершу буде слідкувати за тим, в якому напрямку буде розвиватись думка Єврокомісії щодо членства України.

У випадку, якщо вона буде позитивною, то Кіпр погодиться на пропозицію на користь надання Україні статусу кандидата. Водночас джерело пояснило, що країна не буде виступати за пришвидшений процес вступу і вважає, що всі відповідні процедури повинні бути суворо дотримані, тож процес приєднання України може бути довгим.

Кіпрські джерела заявляють і про те, що необхідно взяти до уваги країни-кандидати із Західних Балкан, які вже зробили великі кроки на шляху до вступу, провівши необхідні реформи і виконавши кілька зобов'язань.

Фінляндія – за статус кандидата на членство в ЄС для України, але не особливі умови вступу

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін розповіла про позицію Гельсінкі щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС. Відомо, що країна виступає за отримання статусу кандидата, але не вважає, що для України потрібно робити винятки з критеріїв, за якими ЄС приймає нових членів.

Після візиту до Києва Марін повідомила ЗМІ, що Україна належить до європейської родини, а Фінляндія підтримує її на шляху до ЄС, проте про прискорений вступ говорити не варто, адже для досягнення членства Україні потрібно зробити чималу роботу.

Заява міністра Європейських справ Франції Боне

Міністр Європейських справ Франції Клемана Боне скептично оцінив шанси України увійти до Євросоюзу. Він сказав, що це навряд чи відбудеться через 6 років. За його оцінками, процес займе 15 – 20 років.

Водночас в МЗС відреагували на цю заяву і наголосили, що Київ наполягає на наданні Україні статусу кандидата в члени в ЄС вже в червні. Речник МЗС України пояснив, що Україна – єдине місце в Європі, де люди захищають європейські цінності ціною власних життів, тому кандидатство стане важливим сигналом для українців, що Європа цінує та поважає їхні зусилля.

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