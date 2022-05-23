Однак для цього потрібно буде швидко прийняти усі необхідні закони. Тоді як обурливі заяви французького міністра про "вступ України до ЄС через 20 років" виглядають дуже смішно. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

Важливо Вступ України до ЄС через 20 років: у МЗС відреагували на обурливу заяву французького міністра

"Французи, які самі постраждали від фашизму у Другу світову війну, сьогодні потурають новим фашистам – це виглядає дещо неадекватно", – вважає він.

За його словами, є можливості, щоб їхню позицію змінити, якщо на них правильно тиснути.

Тож я впевнений, що цей або наступний роки (2022 чи 2023 – 24 канал) стануть роками вступу України у Європейський Союз, повноправного приєднання на членства,

– переконаний Давидюк.

Тоді це буде, як він додав, "велике свято для єднання Європи".

Що потрібно Україні для вступу в ЄС

Тож зараз для України важливо отримати кандидатство на вступ у Європейський Союз у червні 2022 року.

"А також просто шаленими темпами ухвалити усі необхідні закони, які від нас вимагає ЄС. Це наше завдання", – додав Давидюк.

Україна може отримати статус кандидата на членство в ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу 28 лютого. Її майже відразу схвалив Європарламент.

Після цього європейське майбутнє України підтримали на саміті ЄС та закликали Єврокомісію підготувати висновок щодо готовності нашої держави отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Україна вже передала Європейській комісії опитувальник, який потрібен, щоб отримати статус кандидата.

Вже у червні 2022 року відбудеться саміт ЄС, на якому обговорять заявку України на членство в Євросоюзі. Якщо Україна отримає цей статус, то розпочне переговорний процес щодо вступу в ЄС.

Зверніть увагу – замість членства в ЄС Україні пропонують щось незрозуміле: дивіться відео