Кандидатство стане важливим сигналом для українців, – МЗС

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що військова агресія Росії проти України засвідчила необхідність переосмислення майбутнього Європи, повідомляє 24 канал.

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Підходи, якими донині керувалися європейські політики, не змогли убезпечити Європейський континент від нової агресії,

– сказав він.

Ніколенко наголосив, що альтернативи членства України в ЄС не зроблять європейську спільноту сильнішою.

"Розмови про альтернативи, які можуть замінити повноцінну інтеграцію України в ЄС – зміна форми, але не змісту. Цей шлях не зробить європейську спільноту сильнішою та більш процвітаючою", – зазначив речник МЗС.

Він заявив, що саме тому Київ наполягає на наданні Україні статусу кандидата в члени в ЄС вже в червні.

Нині Україна – єдине місце в Європі, де люди захищають європейські цінності ціною власних життів. Кандидатство стане важливим сигналом для українців, що Європа цінує та поважає їхні зусилля,

– сказав Ніколенко.

Він додав, що надання статусу кандидата в члени ЄС не означає негайного членства. "Це – процес, який потрібно пройти. І ми впевнені, що ми пройдемо цей шлях швидше, якщо Франція та інші впливові європейські країни продемонструють лідерство", – резюмував речник МЗС України.

Скандальна заява французького міністра: що відомо

Міністр Європейських справ Франції Клеман Бон скептично оцінив шанси України увійти до Євросоюзу. Зокрема, він сказав, що це навряд чи відбудеться через 6 років. За його оцінками, процес займе 15 – 20 років.

Водночас Клеман Бон продовжив риторику президента Франції Еммануеля Макрона та заявив, що для України потрібно створити політичний проєкт.

Як відомо, Макрон просуває ідею створення "Європейського політичного співтовариства", яке б мало стати доповнення до ЄС. Згодом президент Франції уточнив, що його ініціатива не є альтернативою членству в ЄС, а доповнення.

За словами Макрона, у рамках проєкту повинні об'єднатися країни, які прагнуть приєднатися до ЄС.

Україна може отримати статус кандидата на членство в ЄС

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу. Заявку Києва майже відразу схвалив Європарламент.

Після цього європейське майбутнє України підтримали на саміті ЄС та закликали Єврокомісію підготувати висновок щодо готовності нашої держави отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Україна вже передала Європейській комісії опитувальник, який потрібен, щоб отримати статус кандидата.

У червні відбудеться саміт ЄС, на якому обговорять заявку України на членство в Євросоюзі. Якщо Україна отримає цей статус, то розпочне переговорний процес щодо вступу в Євросоюз.

До уваги – замість членства в ЄС Україні пропонують щось незрозуміле: дивіться відео