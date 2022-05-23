Кандидатство станет важным сигналом для украинцев, – МИД
Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что военная агрессия России против Украины засвидетельствовала необходимость переосмысления будущего Европы, сообщает 24 канал.
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Подходы, которыми до сих пор руководствовались европейские политики, не смогли обезопасить Европейский континент от новой агрессии,
– сказал он.
Николенко подчеркнул, что альтернативы членства Украины в ЕС не сделают европейское сообщество более сильным.
"Разговоры об альтернативах, которые могут заменить полноценную интеграцию Украины в ЕС - изменение формы, но не содержания. Этот путь не сделает европейское сообщество более сильным и процветающим", - отметил спикер МИД.
Он заявил, что именно поэтому Киев настаивает на предоставлении Украине статуса кандидата в члены в ЕС уже в июне.
Сегодня Украина – единственное место в Европе, где люди защищают европейские ценности ценой собственных жизней. Кандидатство станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия,
– сказал Николенко.
Он добавил, что предоставление статуса кандидата в члены ЕС не означает немедленного членства. "Это – процесс, который нужно пройти. И мы уверены, что мы пройдем этот путь быстрее, если Франция и другие влиятельные европейские страны продемонстрируют лидерство", – резюмировал представитель МИД Украины.
Скандальное заявление французского министра: что известно
- Министр Европейских дел Франции Клеман Бон скептически оценил шансы Украины вступить в Евросоюз. В частности, он сказал, что это вряд ли произойдет через 6 лет. По его оценкам, процесс займет 15 – 20 лет.
- В то же время, Клеман Бон продолжил риторику президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что для Украины нужно создать политический проект.
- Как известно, Макрон продвигает идею создания "Европейского политического сообщества", которое должно стать дополнением к ЕС. Впоследствии президент Франции уточнил , что его инициатива не является альтернативой членству в ЕС, а дополнением.
- По словам Макрона, в рамках проекта должны объединиться страны, стремящиеся присоединиться к ЕС.
Украина может получить статус кандидата на членство в ЕС
28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз. Заявку Киева почти сразу принял Европарламент.
После этого европейское будущее Украины поддержали на саммите ЕС и призвали Еврокомиссию подготовить заключение о готовности нашего государства получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.
Украина уже передала Европейской комиссии опросник, который необходим, чтобы получить статус кандидата.
В июне состоится саммит ЕС, на котором обсудят заявку Украины на членство в Евросоюзе. Если Украина получит этот статус, начнет переговорный процесс по вступлению в Евросоюз.