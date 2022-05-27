Зеленський долучиться до засідання Євроради

Стало відомо, що під час саміту до до лідерів ЄС приєднається зі зверненням і президент України Володимир Зеленський. Він вийде до них по відеозв'язку.

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Ми розглянемо ситуацію в Україні на першому робочому засіданні, і Президент Зеленський приєднається до нас через відеозв'язок на початку цієї дискусії,

– написав голова Європейської ради Шарль Мішель.

За його словами, одним з найголовніших питань буде допомога нашій країні у задоволенні потреб у ліквідності. Також обговорюватимуть підтримку й відновлення України, оскільки для цього будуть потрібні значні глобальні зусилля.

Шарль Мішель підкреслив, що рада повернеться до питання енергетики, зокрема, до високих цін, які сильно б'ють по будинках та бізнесу.

Ми повинні прискорити наш енергетичний перехід, щоб якнайшвидше позбутися залежності від російського викопного палива. На основі наших рішень, прийнятих у Версалі, ми обговоримо найкращі шляхи просування вперед,

– зазначив він.

На зустрічі лідери ЄС обговорять і конкретні способи допомоги Україні експортувати свою сільськогосподарську продукцію з використанням інфраструктури ЄС. Також Мішель додав, що буде вирішено, як краще координувати багатосторонні ініціативи у цьому напрямку.

Зеленський поговорив з Мішелем і Трюдо: про що

Володимир Зеленський 24 травня поговорив з двома іноземними лідерами – прем'єр-міністром Канади та головою Європейської ради. Розмова президента України із Шарлем Мішелем стосувалася посилення санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. До речі, під час розмови вони говорили й про засідання Європейської ради, присвячене питанням допомоги Україні. Тепер стало відомо, що Зеленський виступить на ньому. Натомість головною темою розмови Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо була – оборонна підтримка Збройних Сил України. Так, обидва політичні лідери говорили про подальшу взаємодію й надання Україні необхідного обсягу допомоги. Мовиться й про фінансову допомогу. Зауважте! У проєкті рішення саміту лідерів Європейського Союзу міститься певна обіцянка – продовжити озброювати та фінансувати Україну на тлі російських "звірств, страждань і руйнувань". Також лідери ЄС привітають будь-які нові законні "заходи з конфіскації" російського майна в ЄС та вивчення "варіантів, спрямованих на використання заморожених російських активів для підтримки відновлення України". При цьому, як пишуть ЗМІ, від заклику припинити вогонь – на саміті ЄС утримаються.