Санкції та оборона: про що Зеленський говорив з політиками

Про деталі цих розмов глава держави розповів у своєму нічному зверненні до українців. Про це повідомляє 24 канал.

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Говорив сьогодні з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Наприкінці травня відбудеться важливе засідання Європейської ради, присвячене питанням допомоги Україні. Тож скоординували позиції,

– повідомив український лідер.

Розмова політиків стосувалася посилення санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.

Головною темою розмови Зеленського з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо була тема оборонної підтримки Збройних Сил України. Політику говорили про подальшу політичну взаємодію й надання Україні необхідного обсягу допомоги, зокрема фінансової.

До речі, Зеленський також провів нараду з керівниками кримського напрямку України. Серед присутніх була Таміла Ташева – постійна представниця президента України в Криму.

Зверніть увагу! 24 травня голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що надсилає Україні 20 тисяч артилерійських снарядів до подарованих гаубиць M777.

Останні новини про війну в Україні

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У небі над Запорізькою областю нацгвардієць ліквідував російський штурмовик Су-25 "Грач".

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що ситуація в регіоні погіршується з кожним днем. Ворожі військові одночасно наступають на всіх напрямках.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що ситуація в регіоні погіршується з кожним днем. Ворожі військові одночасно наступають на всіх напрямках. Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив, що зараз триває найгарячіша фаза війни. Окупанти зазнали невдачі, тому тепер вирішили змінити тактику та масово атакувати окремі напрямки.

Зеленський заявив, що Україна не сяде за стіл переговорів з Росією доти, поки не звільнить території, які агресор захопив після 24 лютого 2022 року.

За одну добу в зоні проведення Операції Об'єднаних сил наші військові відбили 9 ворожих атак. Відважним українським воїнам вдалося ліквідувати 38 одиниць російської техніки.

До теми дивіться нічне відеозвернення Зеленського до українців: