Санкции и оборона: о чем Зеленский говорил с политиками
О деталях этих разговоров глава государства рассказал в своем ночном обращении к украинцам. Об этом сообщает 24 канал.
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Говорил сегодня с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В конце мая состоится важное заседание Европейского совета, посвященное вопросам помощи Украине. Так что скоординировали позиции,
– сообщил украинский лидер.
Разговор политиков касался ужесточения санкций против России за вторжение в Украину.
Главной темой разговора Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо была тема оборонной поддержки вооруженных сил Украины. Политики говорили о дальнейшем политическом взаимодействии и предоставлении Украине необходимого объема помощи, в том числе финансовой.
К слову, Зеленский также провел совещание с руководителями крымского направления Украины. Среди присутствовавших была Тамила Ташева – постоянная представительница президента Украины в Крыму.
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К теме смотрите ночное видеообращение Зеленского к украинцам: