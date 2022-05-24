Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, сообщает 24 канал. Он отметил, что сейчас целые агрессорки не так амбициозны, однако российские войска до сих пор действуют жестоко.

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Какие территории Россия хочет взять под контроль

Сейчас, по словам Мотузяныка, враждебное командование пытается взять под контроль административные границы Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей. Другие задачи противника – окружить группировку украинских войск и обеспечить сухопутный коридор во временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым.

Спикер Минобороны отмечает, что ситуация сейчас непростая. Предыдущий этап показал, что Россия может действовать точечно, однако полномасштабные бои у нее не удаются. Утратив 17 батальонно-тактических групп, командование России больше не хочет рисковать. Поэтому сейчас кафиры сосредоточились на нескольких целях, куда подтягивают все имеющееся оружие и технику.

Особенно остро ощущается изменение тактики в Донецком операционном районе и на Славянском направлении . Здесь круглосуточно фиксируют обстрелы из авиации и артиллерии. Захватчики продолжают цинично уничтожать жилые кварталы.

И именно эти бои, которые продолжаются сейчас на Востоке, подытоживает Мотузяник, покажут какими будут итоги этой войны.

Россияне непрерывно обстреливают Донбасс

Оккупанты открыли интенсивный огонь по химическому предприятию "АЗОТ" в Северодонецке и нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске.

Захват Востока – главная цель врага уже третий месяц. Для этого на границы Луганской области россияне стащили 25 батальонных тактических групп (12 500 оккупантов).

За предыдущие сутки российские военные убили по меньшей мере 11 человек Донецкой и Луганской областей. Еще 13 гражданских получили ранения. Группировка Объединенных сил сообщает, что за день они могут обстрелять полсотни населенных пунктов на Востоке.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова отметила, что кафиры специально обстреливают людей, чтобы те не могли выехать на подконтрольную Украине территорию. По ее словам, автобус с жителями Горной общины захватчики атаковали возле поселка городского типа Врубовка. В транспорте находились 18 мирных жителей. В настоящее время они находятся в безопасности.

Напомним , ранее Владимир Зеленский назвал Восток Украины – самым сложным направлением и подчеркнул, что за день там может погибать от 50 – 100 человек.

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