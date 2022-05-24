Группировка Объединенных сил сообщила, что только за прошедшие сутки, 23 мая, российские военные убили по меньшей мере 11 человек Донецкой и Луганской областей. Еще 13 гражданских получили ранения.

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В то же время информация еще уточняется, ведь в Краматорском районе до сих пор разбирают завалы после обстрелов, поэтому количество жертв и травмированных может быть больше.

Враг за сутки обстрелял более 40 населенных пунктов

23 мая россияне только за сутки атаковали 41 населенный пункт на Востоке.

Известно, что в Донецкой области россияне разрушили 33 жилых дома, детский сад, отделение банка, сельскохозяйственное предприятие в селе Калиново и скит Святителя Иоанна Шанхайского Святогорской Свято-Успенской лавры в селе Адамовка. Также враг обстрелял магистральные газопроводы областного значения.

В то же время в Луганской области ситуация более критическая. Из-за интенсивных вражеских обстрелов нет возможности получить полную и оперативную информацию о разрушении объектов российскими захватчиками.

Последствия обстрелов на Востоке: фото группировки Объединенных сил

Однако по информации группировки Объединенных сил, известно о поврежденных, по меньшей мере, 25 жилых домах, также оккупанты атаковали здания областного управления Нацполиции, помещения детского развлекательного центра и аптеку.

Также за прошедшие сутки оккупанты нанесли ракетный удар по городу Павлоград и пгт Железнодорожное Синельниковского района. В результате ракетных обстрелов были разрушены 12 жилых домов, железнодорожный вокзал, 5 хозяйственных сооружений, линии электросети и участки железнодорожного пути.

Всего на Востоке 23 мая российские преступники авиационными налетами, ракетными ударами и артиллерийскими обстрелами разрушили 80 гражданских объектов.

Из-за обстрелов спасатели не могут работать

Подразделения ГСЧС, входящие в состав группировки Объединенных сил, 23 мая ликвидировали два крупных пожара, которые произошли в Соледаре и Бахмуте. Однако во многих других районах спасатели не могут работать из-за интенсивных российских обстрелов.

Успехи ВСУ на Востоке

Вооруженные Силы Украины не боятся врага, а стараются как можно быстрее прогнать оккупантов с украинской земли. 23 мая на Востоке военные группировки Объединенных сил отразили 16 атак врага и уничтожили более 30 единиц военной техники противника. По состоянию на вторник, 24 мая, Россия потеряла в войне против Украины уже 29 350 бойцов.

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