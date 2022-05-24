Угруповання Об'єднаних сил повідомило, що лише впродовж минулої доби, 23 травня, російські військові вбили щонайменше 11 людей Донецької та Луганської областей. Ще 13 цивільних отримали поранення.

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Водночас інформація ще уточнюється, адже в Краматорському районі досі розбирають завали після обстрілів, тож кількість жертв і травмованих може бути більшою.

Ворог за добу обстріляв понад 40 населених пунктів

23 травня росіяни лише за добу атакували 41 населений пункт на Сході.

Відомо, що на Донеччині росіяни зруйнували 33 житлових будинки, дитячий садок, відділення банку, сільськогосподарське підприємство в селі Калинове та скит Святителя Іоана Шанхайського Святогірської Свято-Успенської лаври у селі Адамівка. Також ворог обстріляв магістральні газогони обласного значення.

Водночас у Луганській області ситуація критичніша. Через інтенсивні ворожі обстріли немає змоги отримати повну та оперативну інформацію про руйнування об’єктів російськими загарбниками.

Наслідки обстрілів на Сході: фото угруповання Об'єднаних сил

Проте за інформацією угруповання Об'єднаних сил, відомо про пошкоджені щонайменше 25 житлових будинків, також окупанти атакували будівлі обласного управління Нацполіції, приміщення дитячого розважального центру та аптека.

Також впродовж минулої доби окупанти завдали ракетного удару по місті Павлоград та смт Залізничне Синельниківського району. Внаслідок ракетного обстрілу було зруйновано 12 житлових будинків, залізничний вокзал, 5 господарчих споруд, лінії електромережі та ділянки залізничної колії.

Загалом на Сході впродовж 23 травня російські злочинці авіаційними нальотами, ракетними ударами та артилерійськими обстрілами зруйнували 80 цивільних об’єктів.

Через обстріли рятувальники не можуть працювати

Підрозділи ДСНС, які входять до складу угруповання Об’єднаних сил, 23 травня ліквідували дві великі пожежі, які трапились в Соледарі та Бахмуті. Проте в багатьох інших районах рятувальники не можуть працювати через інтенсивні російські обстріли.

Успіхи ЗСУ на Сході

Збройні Сили Україні не бояться ворога, а намагаються якнайшвидше прогнати окупантів з української землі. 23 травня на Сході військові угруповання Об’єднаних сил відбили 16 атак ворога та знищили понад 30 одиниць військової техніки противника. До слова, станом на вівторок, 24 травня, Росія втратила у війні проти України вже 29 350 бійців.

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