Россия забрала из затонувшей "Москвы" тела погибших, оборудование и документы
Об этом пишет проект "Радио Свобода" – "Крым. Реалии" со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого. Также он подтвердил, что "Москва" затонула, когда ее буксовали в временно оккупированный Севастополь.
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Скибицкий рассказал, что Россия проводила на затонувшем крейсере спасательную операцию – она длилась не менее 2 недель. Для этого привлекли от 5 до 7 судов – спасательных кораблей, катеров, буксиров.
Доставали тела, снимали всю засекреченную аппаратуру и проводили зачистку этого крейсера – доставали то, что там осталось и не должно попасть в руки третьей страны.
– сообщил Вадим Скибицкий.
Ожидается, что эта операция на "Москве" была секретной. Российские военные и власти публично не сообщали о ее проведении.
Больше о крейсере "Москва"
- Российский крейсер "Москва" – это тот же корабль, которого еще в первый день полномасштабного вторжения послали в известном направлении. Это произошло, когда на его борту защитникам острова Змеиный предложили сдаться, а в ответ получили легендарную фразу и лозунг украинского сопротивления: "Русский военный корабль, иди нах*й".
- 13 апреля появилась информация о том, что на "Москве" загорелся пожар , а вскоре это подтвердили и в России . В минобороны страны-агрессорки сообщили, что крейсер получил серьезные повреждения, но о причинах пожара умолчали.
- В ВСУ подтвердили, что пожар на крейсере начался после попадания в него украинской противокорабельной ракеты "Нептун" .
- Через несколько дней в сети появилось короткое, но красноречивое видео того, как именно пылала "Москва" .
- Хотя Россия и признала то, что ее самый крупный и дорогой крейсер затонул, правдивые или хотя бы более или менее реалистичные данные по поводу членов экипажа, которые пошли ко дну вместе с судном и погибли, не разглашают.
- К моменту потопления крейсера на его борту находились ориентировочно 510 членов экипажа. По данным военных аналитиков, по меньшей мере половина из них погибли . Однако в России официально признали гибель только одного военного из "Москвы" – мичмана Ивана Вахрушева.
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