Росія забрала з затонулої "Москви" тіла загиблих, обладнання та документи

Про це пише проєкт "Радіо Свобода" – "Крим. Реалії" з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького. Також він підтвердив, що "Москва" затонула, коли її буксували до тимчасово окупованого Севастополя.

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Скібіцький розповів, що Росія проводила на затонулому крейсері рятувальну операцію – вона тривала щонайменше 2 тижні. Для цього залучили від 5 до 7 суден – рятувальних кораблів, катерів, буксирів.

Діставали тіла, знімали всю апаратуру, яка була там засекречена, і проводили зачистку цього крейсера – діставали те, що там залишилося і не мало потрапити до рук третьої країни,

– повідомив Вадим Скібіцький.

Очікувано, що ця операція на "Москві" була таємною. Російські військові та влада публічно не повідомляли про її проведення.

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