Росія забрала з затонулої "Москви" тіла загиблих, обладнання та документи
Про це пише проєкт "Радіо Свобода" – "Крим. Реалії" з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького. Також він підтвердив, що "Москва" затонула, коли її буксували до тимчасово окупованого Севастополя.
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Скібіцький розповів, що Росія проводила на затонулому крейсері рятувальну операцію – вона тривала щонайменше 2 тижні. Для цього залучили від 5 до 7 суден – рятувальних кораблів, катерів, буксирів.
Діставали тіла, знімали всю апаратуру, яка була там засекречена, і проводили зачистку цього крейсера – діставали те, що там залишилося і не мало потрапити до рук третьої країни,
– повідомив Вадим Скібіцький.
Очікувано, що ця операція на "Москві" була таємною. Російські військові та влада публічно не повідомляли про її проведення.
Більше про крейсер "Москва"
- Російський крейсер "Москва" – це той самий корабель, якого ще у перший день повномасштабного вторгнення послали у відомому напрямку. Це сталося, коли з його борту захисникам острова Зміїний запропонували здатися, а у відповідь отримали легендарну фразу та гасло українського опору: "Русский военный корабль, иди нах*й".
- 13 квітня з'явилася інформація про те, що на "Москві" зайнялася пожежа, а невдовзі це підтвердили й у Росії. У міноборони країни-агресорки повідомили, що крейсер зазнав серйозних пошкоджень, але про причини пожежі змовчали.
- У ЗСУ натомість підтвердили, що пожежа на крейсері розпочалася після влучання у нього української протикорабельної ракети "Нептун".
- За кілька днів в мережі з'явилося коротке, але красномовне відео того, як саме палала "Москва".
- Хоч Росія і визнала те, що її найбільший та найдорожчий крейсер затонув, правдиві або хоча б більш-менш реалістичні дані щодо членів екіпажу, які пішли на дно разом з судном і загинули, не розголошують.
- На момент потоплення крейсера на його борту перебували орієнтовно 510 членів екіпажу. За даними військових аналітиків, щонайменше половина з них – загинули. Однак у Росії офіційно визнали загибель лише одного військового з "Москви" – мічмана Івана Вахрушева.
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