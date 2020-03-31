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      Внеочередные заседания Рады, правки к закону О рынке земли – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 30 марта – депутаты сегодня провели 3 внеочередных заседания Верховной Рады. На первых двух не получилось проголосовать за нужные законы. На третье пришел Владимир Зеленский и заставил принять "антиколомойский закон". Верховная Рада более 5 часов рассматривала правки в законопроект о рынке земли. Всего их было 4018, впрочем, 30 марта осталось более 700.

      Также в выпуске:

      Коломойский пришел в парламент.

      Милованов рассказал, что будет с экономикой Украины, если МВФ не даст кредит.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Верховная Рада Рынок земли Гуд найт Юкрейн
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