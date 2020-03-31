Внеочередные заседания Рады, правки к закону О рынке земли – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 30 марта – депутаты сегодня провели 3 внеочередных заседания Верховной Рады. На первых двух не получилось проголосовать за нужные законы. На третье пришел Владимир Зеленский и заставил принять "антиколомойский закон". Верховная Рада более 5 часов рассматривала правки в законопроект о рынке земли. Всего их было 4018, впрочем, 30 марта осталось более 700.

Также в выпуске: Коломойский пришел в парламент. Милованов рассказал, что будет с экономикой Украины, если МВФ не даст кредит.