Внеочередные заседания Рады, правки к закону О рынке земли – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 30 марта – депутаты сегодня провели 3 внеочередных заседания Верховной Рады. На первых двух не получилось проголосовать за нужные законы. На третье пришел Владимир Зеленский и заставил принять "антиколомойский закон". Верховная Рада более 5 часов рассматривала правки в законопроект о рынке земли. Всего их было 4018, впрочем, 30 марта осталось более 700.
Также в выпуске:
Коломойский пришел в парламент.
Милованов рассказал, что будет с экономикой Украины, если МВФ не даст кредит.
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