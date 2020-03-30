23:57
30 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

      Позачергові засідання Ради, правки до закону про ринок землі – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн -

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 30 березня – депутати сьогодні провели 3 позачергових засідання Верховної Ради. На перших двох не вийшло проголосувати за потрібні закони. На третє прийшов Володимир Зеленський і змусив ухвалити "антиколомойський закон". Верховна Рада понад 5 годин розглядала правки до законопроєкту про ринок землі. Загалом їх було 4018, втім 30 березня залишилось понад 700.

      Також у випуску:

      Коломойський прийшов у парламент.

      Милованов розповів, що буде з економікою України, якщо МВФ не дасть кредит.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Верховна Рада Ринок землі Гуд найт Юкрейн
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 19:05 Чому іноземці не розкрадуть українську землю: фахівець розвіяв міф
      Новини України 3693
      сьогодні , 19:07 Світ притормозив, а час втратив ціну, або Нас змінив карантин
      Грані правди 2347
      сьогодні , 17:50 На виїздах з Одеси та області встановили блокпости: фото
      Новини України 4913
      сьогодні , 18:42 Поліція встановила блокпости на в'їзді в елітне селище Козин: відео
      Новини України 2345
      сьогодні , 17:52 Найбільш критичними для України є наступні три тижні, – Кулеба
      Новини України 2830
      сьогодні , 17:21 На Донбасі від кулі снайпера загинув військовий
      Новини України 3775
      сьогодні , 18:38 Найбільші проблеми тільки починаються, – Фесенко про кризу в Україні
      Новини України 5236
      сьогодні , 20:39 Рушаємо на Банкову: у мережі з'явилось нове відео з нібито братом Єрмака
      Новини України 3398
      powered by lun.ua

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 22:30 Економічна та політична кризи: які наслідки матиме розкол у Раді
      Антон Голобородько
      сьогодні , 22:00 Як припинити боятися майбутнього після коронавірусу
      Іван Примаченко
      сьогодні , 18:08 Незаплановані канікули: чим зайняти дітей під час карантину
      Михайло Года
      Залиште відгук