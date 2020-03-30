Позачергові засідання Ради, правки до закону про ринок землі – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 30 березня – депутати сьогодні провели 3 позачергових засідання Верховної Ради. На перших двох не вийшло проголосувати за потрібні закони. На третє прийшов Володимир Зеленський і змусив ухвалити "антиколомойський закон". Верховна Рада понад 5 годин розглядала правки до законопроєкту про ринок землі. Загалом їх було 4018, втім 30 березня залишилось понад 700.

Також у випуску: Коломойський прийшов у парламент. Милованов розповів, що буде з економікою України, якщо МВФ не дасть кредит.