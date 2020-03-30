Позачергові засідання Ради, правки до закону про ринок землі – Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 30 березня – депутати сьогодні провели 3 позачергових засідання Верховної Ради. На перших двох не вийшло проголосувати за потрібні закони. На третє прийшов Володимир Зеленський і змусив ухвалити "антиколомойський закон". Верховна Рада понад 5 годин розглядала правки до законопроєкту про ринок землі. Загалом їх було 4018, втім 30 березня залишилось понад 700.
Також у випуску:
Коломойський прийшов у парламент.
Милованов розповів, що буде з економікою України, якщо МВФ не дасть кредит.
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