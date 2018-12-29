Внешние подушки безопасности, разработанные немецкой компанией, могут спасти жизнь
Немецкий производитель систем безопасности для авто, компания ZF предлагает оснащать машины подушками не только изнутри, но и снаружи. Их разработка призвана защитить авто и его пассажиров от бокового удара. Проведенные тесты показали, что внешний AirBag на 40% снижает уровень травматизма пассажиров во время аварии.
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Источник: 24 канал
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