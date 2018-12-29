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      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Зовнішні подушки безпеки, розроблені німецькою компанією, можуть врятувати життя

      Автотехнології 10 Читать новость на русском

      Німецький виробник систем безпеки для авто, компанія ZF пропонує оснащувати машини подушками не лише з середини, а й з зовні. Їх розробка покликана захистити авто і його пасажирів від бокового удару. Проведені тести засвідчили, що зовнішній AirBag на 40% знижує рівень травматизму пасажирів під час аварії.

      Більше – дивіться у програмі.

       

      Теги: Автотехнології Авто
      Джерело: 24 канал
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