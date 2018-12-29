Зовнішні подушки безпеки, розроблені німецькою компанією, можуть врятувати життя

Німецький виробник систем безпеки для авто, компанія ZF пропонує оснащувати машини подушками не лише з середини, а й з зовні. Їх розробка покликана захистити авто і його пасажирів від бокового удару. Проведені тести засвідчили, що зовнішній AirBag на 40% знижує рівень травматизму пасажирів під час аварії.

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