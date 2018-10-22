Внештатные ГРУшники, воевавшие на Донбассе: в сеть "слили" личные данные наемников РФ

Украинские волонтеры опубликовали скан-копии паспортов 6 внештатных работников Главного управления Генштаба вооруженных сил России (бывшее ГРУ), которые выполняли боевые задачи на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает InformNapalm.

Кроме того, волонтеры опубликовали информацию о награждении российскими государственными наградами тех, кто наиболее отличился в боях. Фамилии этих лиц совпадают со списком людей, который ранее опубликовала СБУ.

Виктор Викторович Шаповалов с позывным "Колпак" на территории Украины в составе частной военной компании "Вагнер" в январе-феврале 2015 года участвовал в боевых действиях в районе Дебальцево, Санжаровка и Уткиного. С конца 2015 года Шаповалов был регулярно командирован в Сирию.

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Виктор Шаповалов

Роман Александрович Чупахин с позывным "Чупа" в составе ППК "Вагнер" в январе-феврале 2015 года также участвовал в боях в районе Дебальцево, Санжаровка и Уткиного. С конца 2015 года был регулярно командирован в Сирию.



Роман Чупахин

Павел Михайлович Тишкович с позывным "Циклоп" в марте-апреле 2016 года находился в составе резервной роты "Вагнера" на территории Украины. А с 2017 года Тишкович был командирован в Сирию. Ранее проходил службу в 24-й отдельной бригаде специального назначения Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил России.



Павел Тишкович

Егор Владимирович Светкин с позывным "Буран" с января по февраль 2015 года в составе "Вагнера" был участником боев в Дебальцево, Санжаровце и Уткином. С конца 2015 года Светкин был регулярно командирован в Сирию.

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Егор Светкин

Сергей Иванович Лузан с позывным "Сибиряк" в июле-августе 2014 года в составе "Вагнера" принимал непосредственное участие в боях вблизи Луганского аэропорта. После Украины Лузан участвовал в боевых действиях в Сирии.



Сергей Лузан

Андрей Николаевич Лебедев с позывным "Лебедь" в январе-феврале 2015 года принимал непосредственное участие в боях вблизи Луганского аэропорта (по подозрениям СБУ сбил украинский ИЛ-76) и населенных пунктов Дебальцево, Санжаровка и Уткино. В октябре 2014 года Лебедев был награжден государственной наградой России – медалью "За отвагу". В мае 2015 года награжден государственной наградой РФ – "Орденом мужества".



Сергей Лебедев

Волонтеры отмечают, что самым интересным является тот факт, что в апреле 2016 года Шаповалов и Светкин были представлены к награждению государственной наградой РФ – "Орденом мужества", а Лебедев – "Медалью Суворова", как "участники оперативно-разведывательных и специальных мероприятий в районе населенного пункта Пальмира". А в наградных листах в графе "должность", после самой должности в ППК "Вагнера", указано: "работа в интересах МО РФ". Если "Орденом мужества" в России награждаются как военные, так и гражданские лица, то "Медалью Суворова" награждаются только военнослужащие РФ.

Что такое частная военная компания "Вагнер"? Это российская нелегальная частная военная структура, которая принимала участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков и в Сирии на стороне России. Бойцы компании неоднократно награждались государственными наградами по личным неопубликованным приказам президента России.