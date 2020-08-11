Во время акций протеста в Минске погиб мужчина, о нем до сих пор ничего не известно. Один из очевидцев связался с белорусским изданием, сообщив журналистам о событиях того вечера.

Он отметил, что события, которые происходили возле станции метро "Пушкинская", он видел со своего балкона. Об этом он сообщил телеграм-каналу TUT.BY.

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Очевидец рассказал, что события разворачивались примерно в 23 часа. Движение транспорта было максимально ограниченным, иногда пропускали только машины скорой помощи.

Водитель троллейбуса № 44 закрылся внутри, двое ОМОНовцев пытались заставить мужчину выйти, но он отказался. Парень, который вероятно впоследствии погиб, выбежал вперед к цепи ОМОНа,

– сказал очевидец.

"Он якобы пытался бросить то, что держал в руке, но вдруг согнулся и упал, так и не бросив непонятный предмет. Однако там не было никакого взрыва: он только скорчился и упал. Несколько ОМОНовцев сразу подбежали и забрали его", – отметил житель города.

Собеседник подчеркнул, что не видел, как в руке парня что-то взрывалось. Он только утверждал – пострадавший пытался бросить предмет неизвестного происхождения, однако затем присел и упал. Мужчина подчеркнул: у парня в руках ничего не было.

По словам очевидца, после первой атаки светошумовыми гранатами парень просто стоял, будто его оглушило. Потом было видно, как со стороны ОМОНа к центру перекрестка кто-то швырнул предмет в виде полусферы, из которой в разные стороны начали вылетать заряды. Над перекрестком была дымовая завеса, примерно через 30 секунд возле парня уже были силовики.