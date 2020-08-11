Під час акцій протесту в Мінську загинув чоловік, про нього досі нічого не відомо. Один із очевидців сконтактував із білоруським виданням, повідомивши журналістам про події того вечора.

Він зазначив, що події, які відбувалися біля станції метро "Пушкінська" він бачив зі свого балкона. Про це він повідомив телеграм-каналу TUT.BY.

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Очевидець розповів, що події розгорталися приблизно о 23 годині. Силовики застосовували світлошумові гранати та сльозогінний газ. Рух транспорту був максимально обмеженим, іноді пропускали тільки машини швидкої допомоги.

Водій тролейбуса № 44 закрився всередині, двоє ОМОНівців намагалися змусити чоловіка вийти, проте він відмовився. Хлопець, який імовірно згодом загинув, вибіг вперед до ланцюга ОМОНу,

– сказав очевидець.

"Він нібито намагався кинути те, що тримав у руці, але зненацька зігнувся і впав, так і не кинувши незрозумілий предмет. Проте там не було ніякого вибуху: він тільки скорчився і впав. Кілька ОМОНівців одразу підбігли і забрали його", – зазначив мешканець міста.

Співрозмовник підкреслив, що не бачив, як в руці хлопця щось вибухало. Він тільки стверджував – постраждалий намагався кинути предмет невідомого походження, однак потім присів і впав. Чоловік наголосив: у хлопця в руках нічого не було.

За словами очевидця, після першої атаки світлошумовими гранатами хлопець просто стояв, ніби його оглушило. Потім було видно, як з боку ОМОНу до центру перехрестя хтось жбурнув предмет у вигляді пів сфери, з якої в різні боки почали вилітати заряди. Над перехрестям була димова завіса, приблизно через 30 секунд біля хлопця вже були силовики.