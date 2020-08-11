Під час протесту у білоруській Ліді демонстранти відбили в ОМОНівців свого: відео
Протести ввечері 10 серпня спалахнуло у багатьох білоруських містах і містечках. Вони були трохи меншими за масштабами від мінських демонстрацій, проте там теж до пізньої ночі не стихали сутички між людьми і силовиками. Приміром, у місті Ліда люди у прямому сенсі – відбивали кожного захопленого демонстранта в ОМОНівців.
Один із таких моментів зафіксували на відео очевидці. Ролик вже шириться мережею, передає 24 канал.
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Ось так в Ліді вчора відбивали своїх від бандитів у чорному,
– пишуть у соцмережах.
На кадрах видно, як силовики спершу нещадно б’ють протестувальника, що лежить на землі. Втім, люди кидаються йому на допомогу і починають кидати в ОМОНівців пляшки з-під води, землю та все, що потрапляє їм під руки.
Протестувальників у Ліді 10 серпня було значно більше, ніж силовиків / Фото з соцмереж
Силовики спершу намагаються відбитися, а потім, розгублені неочікуваним людським опором, повільно відходять до свого автомобіля.
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Як у Ліді демонстранти відбивали своїх в ОМОНу: відео
Місто Ліда на карті Білорусі:
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Протести в Білорусі: коротко
- Масові протести у Білорусі спалахнули після президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них здобуває чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були цинічно сфальсифіковані.
- Відтак, вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня. Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати ОМОНівці.
- Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.