Протести ввечері 10 серпня спалахнуло у багатьох білоруських містах і містечках. Вони були трохи меншими за масштабами від мінських демонстрацій, проте там теж до пізньої ночі не стихали сутички між людьми і силовиками. Приміром, у місті Ліда люди у прямому сенсі – відбивали кожного захопленого демонстранта в ОМОНівців.

Один із таких моментів зафіксували на відео очевидці. Ролик вже шириться мережею, передає 24 канал.

Дивіться також Протестувальник дав копняка під зад ОМОНівцю: курйозне відео

Ось так в Ліді вчора відбивали своїх від бандитів у чорному,

– пишуть у соцмережах.

На кадрах видно, як силовики спершу нещадно б’ють протестувальника, що лежить на землі. Втім, люди кидаються йому на допомогу і починають кидати в ОМОНівців пляшки з-під води, землю та все, що потрапляє їм під руки.



Протестувальників у Ліді 10 серпня було значно більше, ніж силовиків / Фото з соцмереж

Силовики спершу намагаються відбитися, а потім, розгублені неочікуваним людським опором, повільно відходять до свого автомобіля.

Обережно! У ролику міститься нецензурна лексика – 18+

Як у Ліді демонстранти відбивали своїх в ОМОНу: відео

Місто Ліда на карті Білорусі:

До теми "Віримо, можемо, переможемо": як люди протестують у різних містах Білорусі

Протести в Білорусі: коротко