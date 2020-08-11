Протесты вечером 10 августа вспыхнули во многих белорусских городах и городках. Они были немного меньше по масштабам минских демонстраций, однако там тоже до поздней ночи не стихали стычки между людьми и силовиками. К примеру, в городе Лида люди в прямом смысле отбивали каждого захваченного демонстранта у ОМОНовцев.

Один из таких моментов зафиксировали на видео очевидцы. Ролик уже ширится по сети, передает 24 канал.

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Вот так в Лиде вчера отбивали своих от бандитов в черном,

– пишут в соцсетях.

На кадрах видно, как силовики сперва беспощадно избивают лежащего на земле протестующего. Впрочем, люди бросаются ему на помощь и начинают бросать в ОМОНовцев бутылки от воды, землю и все, что попадает им под руки.



Протестующих в Лиде 10 августа было значительно больше, чем силовиков / Фото из соцсетей

Силовики сперва пытаются отбиться, а затем, растерянные из-за неожиданного человеческого сопротивления медленно отходят к своему автомобилю.

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Как в Лиде демонстранты отбивали своих у ОМОНа: видео

Город Лида на карте Беларуси:

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