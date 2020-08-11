Во время протеста в белорусской Лиде демонстранты отбили у ОМОНовцев своего: видео
Протесты вечером 10 августа вспыхнули во многих белорусских городах и городках. Они были немного меньше по масштабам минских демонстраций, однако там тоже до поздней ночи не стихали стычки между людьми и силовиками. К примеру, в городе Лида люди в прямом смысле отбивали каждого захваченного демонстранта у ОМОНовцев.
Один из таких моментов зафиксировали на видео очевидцы. Ролик уже ширится по сети, передает 24 канал.
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Вот так в Лиде вчера отбивали своих от бандитов в черном,
– пишут в соцсетях.
На кадрах видно, как силовики сперва беспощадно избивают лежащего на земле протестующего. Впрочем, люди бросаются ему на помощь и начинают бросать в ОМОНовцев бутылки от воды, землю и все, что попадает им под руки.
Протестующих в Лиде 10 августа было значительно больше, чем силовиков / Фото из соцсетей
Силовики сперва пытаются отбиться, а затем, растерянные из-за неожиданного человеческого сопротивления медленно отходят к своему автомобилю.
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Как в Лиде демонстранты отбивали своих у ОМОНа: видео
Город Лида на карте Беларуси:
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Протесты в Беларуси: коротко
- Массовые протесты в Беларуси вспыхнули после президентских выборов. По официальным данным, победу на них одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы с этим не согласны, они считают, что выборы были цинично сфальсифицированы.
- Следовательно, впервые на протесты они вышли в ночь с 9 на 10 августа. Мирных демонстрантов начали беспощадно бить и задерживать ОМОНовцы.
- Крупнейшие столкновения вспыхнули в Минске. Протесты продолжились и на следующий день. Во время них власти официально подтвердили смерть одного из демонстрантов.
- С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу и не собираются – до того момента, пока им не покажут истинные результаты выборов.