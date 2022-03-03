Соответствующую информацию огласил глава ОВА Черниговщины Вячеслав Чаус и Суспільне Миколаїв. Сообщения об опасности в области и городе пришли практически одновременно.
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Воздушная тревога! Вся Черновицкая область! В укрытие,
– написал Вячеслав Чаус.
"Первомайск! Внимание воздушная боевая тревога! Все в укрытие", – добавили журналисты.
Подчеркиваем, граждане должны найти ближайшее хранилище или укрытие и находиться там, ожидая дальнейших инструкций.
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