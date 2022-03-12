Об этом около 05:05 12 марта сообщают украинские средства массовой информации.

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Воздушная тревога в Днепропетровской и Винницкой областях – всем в укрытие,

– пишут журналисты.

В свою очередь глава Черкасской ОВА Игорь Табурец отметил, что в городе Умань также существует угроза ракетного удара. В то же время, Черкассы должны оставаться в укрытиях.

Подчеркиваем, если звучат сирены, то они указывают на воздушную тревогу. Жители должны найти ближайшее убежище и находиться там, ожидая дальнейших инструкций.