Про це близько 05:05 годині 12 березня повідомляють українські засоби масової інформації.

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Повітряна тривога на Дніпропетровщині, Вінничині – усім в укриття

– пишуть журналісти.

Своєю чергою голова Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що в місті Умань також існує загроза ракетного удару. Водночас Черкаси повинні залишатися в укриттях.

Наголошуємо, якщо лунають сирени, то вони вказують на повітряну тривогу. Жителі мають знайти найближче сховище й перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.