Заметим, что последние сутки сирены в Днепре раздаются часто. Они не учебные и угроза всегда есть, не стоит игнорировать воздушную тревогу.

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Сирена срабатывает тогда, когда со стороны оккупантов летят ракеты. Точную цель предсказать невозможно – пока что оказывалось, что они летели на Киев и Запорожье.

В любом случае, когда слышите тревогу – обязательно спускайтесь в укрытие.

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