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ВНО-2018: абитуриентам до конца регистрации осталась неделя

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В Центре оценивания торопят с регистрацией на ВНО
В Центре оценивания торопят с регистрацией на ВНО / www.unian.ua

Срок регистрации на основную сессию внешнего независимого тестирования заканчивается 19 марта.

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

19 марта — последний день отправки регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании. Дату подачи документов определяют по отпечатку штемпеля на почтовом конверте. Настоятельно советуем не затягивать с отправкой документов в региональный центр,
— говорится в сообщении.

Подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является Сертификат, который участник получит в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением участника и информационным бюллетенем "Внешнее независимое оценивание. 2018". Эти документы будут посылать ученикам, которые составляют ГИА в форме ВНО, в заведение образования, в котором они учатся. Другим категориям лиц — по адресу, указанному при регистрации.

Читайте также: ВНО-2018: Минобразования изменило правила регистрации на тестирование

Устранить причины отказа в регистрации или внести изменения в персональные данные можно до 2 апреля 2018 года.

Як зареєструватися на ЗНО-2018 онлайн https://24tv.ua/ukrayina_tag1119

Как зарегистрироваться на ВНО-2018 онлайн

Сейчас, по данным УЦОКО, по состоянию на 12 марта 2018 года для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировано 208 499 человек. Больше всего зарегистрированных участников в Киеве (18 310), Харьковской (17 307), Днепропетровской (16 980), Львовской (15 411), Одесской (12 354) областях.

Отметим, основная сессия ВНО пройдет с 22 мая по 23 июня, дополнительная сессия — 2 июля — 11 июля. Каждый участник по-прежнему имеет право сдать тесты на максимум четыре предмета. Всего внешнее независимое оценивание будут проводить по 11 предметам: математика, украинский язык и литература, История Украины, биология, химия, физика, география, испанский, французский, немецкий, английский языки.

Теги: Новости Украины Образование Министерство образования и науки Украины ВНА
Источник: 24 Канал
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