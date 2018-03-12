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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

ЗНО-2018: абітурієнтам до кінця реєстрації залишився тиждень

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У Центрі оцінювання кваплять з реєстрацією на ЗНО
У Центрі оцінювання кваплять з реєстрацією на ЗНО / www.unian.ua

Термін реєстрації на основну сесію зовнішнього незалежного тестування закінчується 19 березня.

Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

19 березня – останній день відправлення реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Дату подання документів визначають за відбитком штемпеля на поштовому конверті. Наполегливо радимо не зволікати з відправленням документів до регіонального центру,
– йдеться у повідомленні.

Підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є Сертифікат, який учасник отримає в індивідуальному конверті разом з реєстраційним повідомленням учасника та інформаційним бюлетенем "Зовнішнє незалежне оцінювання. 2018 рік". Ці документи надсилатимуть учням, які складають ДПА у формі ЗНО, до закладу освіти, у якому вони навчаються. Іншим категоріям осіб – на адресу, вказану під час реєстрації.

Читайте також: ЗНО-2018: Міносвіти змінило правила реєстрації на тестування

Усунути причини відмови в реєстрації або внести зміни до персональних даних можна до 2 квітня 2018 року.

Як зареєструватися на ЗНО-2018 онлайн https://24tv.ua/ukrayina_tag1119
Як зареєструватися на ЗНО-2018 онлайн

Наразі, за даними УЦОЯО, станом на 12 березня 2018 року для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєстровано 208 499 осіб. Найбільше зареєстрованих учасників у місті Києві (18 310), Харківській (17 307), Дніпропетровській (16 980), Львівській (15 411), Одеській (12 354) областях.

Зазначимо, основна сесія ЗНО триватиме з 22 травня до 23 червня, додаткова сесія – 2 липня – 11 липня. Кожен учасник, як і раніше, має право скласти тести щонайбільше із чотирьох предметів. Всього зовнішнє незалежне оцінювання проводитимуть з 11 предметів: математика, українська мова та література, Історія України, біологія, хімія, фізика, географія, іспанська, французька, німецька, англійська мови.

Теги: Новини України Освіта Міністерство освіти та науки України ЗНО
Джерело: 24 Канал
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