Такое количество людей зафиксировано в реестре. По сути, именно регистрация позволяет понять, сколько их и какими должны быть усилия государства, чтобы они получили необходимую помощь. Об этом 24 Каналу сказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Обратите внимание PIN-UP Foundation обеспечил внутри перемещенных лиц с горячих точек гуманитарной помощью
Люди должны получать надлежащую помощь
Как отметила министр, эти люди могут рассчитывать на социальную поддержку, административную поддержку и другие формы поддержки.
Сегодня принята стратегия по внутренне перемещенным лицам и пошаговый операционный план ее реализации,
– отметила Верещук.
Там расписано, что могут получить такие люди, на что они могут гарантированно претендовать в будущем. В частности, речь идет о возвращении в места своего постоянного проживания.
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На какие выплаты имеют право семьи ВПЛ с детьми
- Уже второй год государство оказывает финансовую поддержку внутриперемещенным лицам. Общая сумма пособия для семьи с детьми – 7 тысяч гривен в месяц.
- Для получения помощи вы можете подать документы лично или онлайн через приложение Дия. Также оформить справку и получить ежемесячную помощь можно непосредственно в ЦНАПе того общества, где находится ВПЛ, через управление соцзащиты населения или органы социальной опеки.
- Ежемесячно государство выделяет внутренне перемещенным лицам средства на жительство. Речь идет о 2 тысячах гривен на взрослого человека и 3 тысячах гривен на ребенка или человека с инвалидностью.